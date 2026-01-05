2026の年頭にあたり、セールスフォース・ジャパン 代表取締役会長 兼 社長 小出伸一氏は年頭所感として、以下を発表した。

2026年 年頭所感

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

2025年は、日本企業における生成AI活用が「検証」から「実践」へと進化した、大きな転換点となりました。企業は単なる効率化の追求にとどまらず、「人とAIが協働する新しい働き方」や「顧客体験の再設計」に真摯に取り組み、AIを経営戦略の不可欠な柱として位置づけ始めています。

Salesforceは昨年、自律型AIエージェント基盤「Agentforce」を日本市場に展開し、人とAIエージェントが協働し、共にカスタマーサクセスを推進する、新しい企業像「エージェンティック エンタープライズ(Agentic Enterprise)」を提唱いたしました。

顧客管理からマーケティング、カスタマーサービスに至るまで、AIが真のパートナーとして機能するよう、お客様の変革を全力で支援してきた一年でもあります。

AIを真に定着させる鍵は、導入後の継続的な運用と「人」による改善にあります。私たち自身も「カスタマーゼロ」として自社のあらゆる業務にAIエージェントを導入し、実践と検証を重ねてまいりました。

このプロセスで得た知見と、社員のリスキリングを通じたAI活用力の強化こそが、お客様のエージェンティック エンタープライズの実現をより速く、確実に支援できる礎になっていると確信しております。

2026年は、日本企業で多様な業務を担う複数のAIエージェントが本格的に稼働し、その成果が確かな手応えとして結実する一年になるでしょう。

私たちは「Agentforce」を核に、Slack、Tableau、MuleSoftをシームレスに統合し、人・アプリケーション・データをつなぐ包括的なAI基盤をさらに深化させます。この強固なプラットフォームに加え、2025年に完了したInformaticaの買収により、AIが推論や行動を行う際に信頼できる文脈を持ち、高品質かつ迅速に成果を創出できる構造が整いました。 今後は、先行してAIエージェントを導入されたお客様との共創を通じて、その成功体験をより多くの日本企業へと波及させてまいります。

Salesforceは創業以来、「ビジネスは社会を変えるための最良のプラットフォームである」という信念のもと歩んできました。AIは日本社会が直面する労働力不足や生産性の停滞といった課題を解決するために必要不可欠です。

一方で、日本特有の品質の高さやおもてなしといった人間にしかできない仕事も必ず多く残ります。私たちは、人ならではの創造性や共感力に社員がより集中し、AIエージェントがそれを支えることで、企業と社会の双方に新たな価値をもたらす「日本ならではのエージェンティック エンタープライズ」の実現を目指して、お客様をはじめ、日本社会の変革と成長を共に実現していく所存です。

本年も変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。