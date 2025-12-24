キヤノンITソリューションズ(キヤノンITS)は12月24日、生成AIが業務に必要な内容をデータにもとづき判断し、業務遂行を支援する仕組みを持つインテリジェントアプリケーション開発に対応するローコード開発プラットフォーム「WebPerformer(ウェブパフォーマ)」の新バージョン「Ver. 2.8」の提供を開始した。

「WebPerformer」の新バージョン

インテリジェントアプリケーションとは、生成AIが業務遂行を支援する仕組みを備えたアプリケーション。単なる情報処理にとどまらず、利用者のニーズに応じた柔軟な対応や高度な業務効率化を可能にするという。WebPerformerで開発されたWebアプリケーションは、ユーザーが利用するAIサービス(Amazon Bedrock、Azure OpenAI)と標準関数やカスタム関数を通じて連携する。

これにより、社内データをもとに生成AIが分析し、自動化を通じて業務効率化を支援するインテリジェントアプリケーションの開発を実現するとのこと。システム利用者は、日常業務においてAIによる支援を受けながら作業を効率化・省力化し、意思決定の精度向上を期待できるほか、システム開発者は従来よりも少ない工数で高度なインテリジェントアプリケーションを開発でき、付加価値の高いシステム提供を可能としている。

新バージョンの概要

また、インテリジェントアプリケーションは利便性の高いUIを実現するためにSPA(シングルページアプリケーション)が有効であることから、新バージョンではSPA開発の設計書自動出力およびテスト工程を自動化できる。

UI定義にもとづく設計書を自動生成し、UI操作に応じたテストを自動化することで、システム開発者の作業時間を短縮して人的ミスを削減することに加え、デバッグ機能の強化によりレビューの効率が向上し、テスト工数が削減されるという。

価格は税別でサブスクリプションライセンスが150万円～、ユーザーライセンスが360万円～。