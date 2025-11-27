Googleはこのたび、「Talk to Gemini or Google Assistant - Android Auto Help」において、Googleアシスタントのサービス提供を終了すると発表した。

GoogleアシスタントはGeminiに置き換わり、今後はGeminiがユーザーをサポートするという。

Talk to Gemini or Google Assistant - Android Auto Help

Geminiの本格展開が開始される可能性

今回の発表は、Googleのドライビングサポートアプリ「Android Auto」を対象としたアナウンスとなる。Googleはオンラインヘルプの補足欄の中で次のように述べ、同アプリに搭載されたGoogleアシスタントは来年度から利用できないことを明らかにした。

「ほとんどのモバイルデバイスで、GeminiがGoogleアシスタントに置き換わります。…。GeminiはGoogleアシスタントと同じコマンドを理解し、自然な会話も可能です。Googleアシスタントは2026年3月まで引き続きご利用いただけます」

すでに同アプリのベータ版ユーザーを中心にGeminiへの置き換えが開始されているとの報告がある。この置き換えは一部のユーザーに限定されており、幅広いユーザーを対象とした展開時期は明らかになっていない。今回の発表はこのタイムラインを示唆しており、少なくとも2026年3月までに開始されるものと推測される。

この件はAndroid Autoに限定されないとの指摘がある。アナウンスで述べているとおり「ほとんどのモバイルデバイス」を対象とし、Androidスマートフォン、Wear OS、Google TVなども含まれる可能性があるという。Geminiの動作要件を満たさないデバイスの扱いについては定かでないが、原則として2026年3月がGoogleアシスタントのサポート期限になるとみられている。