Bleeping Computerは12月1日(米国時間)、「Google deletes X post after getting caught using a ‘stolen’ AI recipe infographic」において、Googleが個人のブログサイトから料理レシピを盗用したと報じた。

Googleは11月26日(現地時間)、生成AIの活用例としてインフォグラフィックレシピカード(見栄えのするレシピ画像)を投稿したが、この画像の一部から無断転載のレシピが発見されたという。

Google deletes X post after getting caught using a ‘stolen’ AI recipe infographic

著作権を侵害するAI

Googleは2025年11月20日(米国時間)、最新の画像生成および編集モデル「Nano Banana Pro(Gemini 3 Pro Image)」を発表した。Nano Banana Proはプロトタイプの作成、データからインフォグラフィックの作成、手描きのスケッチの図表化など、あらゆるアイデアを視覚化する画像生成ツールとして同日リリースされた。

インフォグラフィックは情報やデータを図やイラスト、グラフなどを用いてわかりやすく伝える表現手法で、路線図や道路標識がその代表例とされる。Googleは11月26日、Nano Banana Proの優位性を示すため、同ツールで生成したインフォグラフィックレシピカードをXに投稿した。

Googleが投稿したメッセージ 引用：Bleeping Computer

レシピカードは専門家が作成したレシピブックの1ページのような出来栄えで、材料、調理方法、ヒントなどがわかりやすくまとめられている。しかしながら、この画像を閲覧したXユーザーのNate Hake氏が、画像から無断転載の可能性を発見し、その問題点をXに投稿した。

Googleのインフォグラフィック(左)とブログサイトのレシピ(右)の比較 引用：Nate Hake氏のXへの投稿

投稿に指摘のあるとおり、「必要な材料」の大部分に一致がみられる。あまりに酷似しており、盗用を疑われても無理はない。Bleeping Computerによると、指摘を受けたGoogleは速やかに投稿を削除したという。

Google検索のAIモードを非難

この話はここで終わらず、Google検索のAIモードを非難する声につながっている。これはNate Hake氏が投稿した「問題点」に理由がある。同氏は問題点として、「情報ソースのリンクが存在しない」、「WebサイトにAIモード用のコンテンツを強制する」という2点を指摘している。

前者については情報ソース(出典)を明示する生成AIツールが存在することから、Googleの落ち度と言えるだろう。後者については、Bleeping Computerの問い合わせに対し、同氏が次のように補足している。

「この事案は、Google検索の独占的地位を回答の独占へと拡大を試みていることを示している。かつてGoogleはコンテンツ作成に労力を費やしたWebサイトにクリックを誘導していたが、AIは単にスクレイピングし、それをAIの要約形式で再公開し、元のクリエイターへのクリック数の減少につながっている」

多少議論に飛躍がみられるが、同氏は同事案からGoogleの姿勢を読み解き、他人の収益を奪いかねないAI開発を非難している。この問題については「Google検索のAIモードがもたらすデメリットとは | TECH+（テックプラス）」として指摘しており、Googleには利益の適正な在り方について真剣に向き合うことが望まれている。