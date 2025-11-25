Microsoftは11月21日(米国時間)、「Notepad update begins rolling out to Windows Insiders｜Windows Insider Blog」において、メモ帳(Notepad)のアップデートを発表した。

新たにマークダウンの表(テーブル)形式に対応し、任意サイズの表の追加や削除をサポートしたという。

マークダウン形式の表(テーブル)に対応

Windows 11のメモ帳にはマークダウン形式による「書式付きテキスト」を作成する機能が搭載されている。この機能は設定の「書式設定」から有効にすることができ、タイトル、リスト、文字の修飾、リンク(参照を除く)をサポートしている。

今回のアップデートでは新たに表(テーブル)形式に対応し、表の作成、編集がサポートされた。表はツールバーまたは手動入力で作成可能。表の作成後はツールバーまたはコンテキストメニューから行および列の追加と削除ができる。

新しい表関連のツールバーメニューおよび表示例 引用：Microsoft

AI機能がストリーミング出力をサポート

今回のアップデートではAI機能も強化された。テキストの絞り込み、短縮、生成を支援する「Write(書き込み)、Rewrite(書き換え)、Summarize(要約)」と呼ばれる機能が改善され、新たにストリーミング出力をサポートする。

従来は完全なレスポンス(テキスト生成)を待機しなければならなかったが、今後は出力途中のプレビューを操作できるようになる。これらAI機能の利用にはMicrosoftアカウントでサインインする必要があり、Rewriteの利用にはCopilot+ PCが必要だ。

生成過程をストリーミング表示する例 引用：Microsoft

新しいメモ帳のバージョンは11.2510.6.0。この発表と同時にWindows Insider ProgramのCanaryチャネルおよびDevチャネルのWindows 11向けにリリースされた。MicrosoftはフィードバックHubの「アプリ→メモ帳(Notepad)」から不具合報告や要望を募集している。