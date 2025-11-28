電通は11月11日、電通ソデジン(ソーシャル・デザイン・エンジン)が主催する、日本の地域課題解決公募プロジェクト「DREAM JAPAN PROJECT 2025」の受賞アイデアのプレゼンテーションと表彰イベントを開催した。
電通は11月11日、電通ソデジン(ソーシャル・デザイン・エンジン)が主催する、日本の地域課題解決公募プロジェクト「DREAM JAPAN PROJECT 2025」の受賞アイデアのプレゼンテーションと表彰イベントを開催した。
本稿では、「DREAM JAPAN PROJECT」の概要とイベントの一部始終についてレポートする。
「DREAM JAPAN PROJECT」ってなに？
「DREAM JAPAN PROJECT」は、学生の自由なアイデアを創発し、企業と力を合わせることで、元気で未来のある日本をつくっていくことを目指してスタートしたもの。
学生に対しては、学歴やお金にとらわれることなく総合型選抜(旧AO入試)や就職活動、起業に役立つ経験を提供すること、企業に対しては、活気ある学生やそのアイデアとの出会いの場を提供することを目的として開始された。
プロジェクトは、社会をより良くしたいと考える、電通社内で働く個人の思いからスタートした、社内バーチャルチームの「電通ソーシャル・デザイン・エンジン(ソデジン)」が主催している。
この「DREAM JAPAN PROJECT」は2024年に開始、2年目の開催となった今年は事業化・商品化を目指し、課題の設定を改善したという。
また、世界的イノベーターである濱口秀司氏がこのプロジェクトの意義に共感し、応募したすべての学生に対し1時間半にわたるZOOM講義も実施。その後、ブラッシュアップの時間も設けたほか、電通社内に、学生と企業とともに実現をサポートする組織、ドリナビも立ち上げ、すでに昨年の学生案をもとに企業とのコラボレーションによる新業態の事業提案も進めているという。
「DREAM JAPAN PROJECT 2025」 受賞アイデアは？
2025年度の募集内容は3つのコースに分かれており、以下の内容について日本全国の高校生、専門学校生、短大生、大学生、大学院生が自身のアイデアを応募した。
- 応募されたより良い未来のための課題解決アイデアを企業の力によって事業化・商品化を目指す「企業課題解決コース」
- ベンチャーキャピタル(VC)やスタートアップ企業がサポートする「自由起業企画コース」
- AIによる実現を目指す「AIで課題解決コース」
この内容に対して、7月1日～9月1日までの3カ月という短い応募期間で168案ものアイデアが集まったという。
「企業課題解決コース」は積水ハウス、トヨタ・コニック・プロ 、三菱ケミカル、セブン–イレブン・ジャパン、デライトラボ(兵庫県／金属製ステーショナリーの製造)、イシケン(広島県／布団メーカー)、井上窯(福島県／陶器)が協賛。
「自由起業企画コース」にエムニ、Creww、East Ventures、Gazelle Capital、クオンタムリープベンチャーズ、ゼロワンブースターキャピタルが協賛企業に名を連ねている。
各コースの受賞者と受賞アイデアは以下の通り。
企業課題解決コース
- 井上窯賞
課題：使い込むほどに愛着が湧き、艶が出る、長く使ってこそ真価を発揮する、新しい感覚の器
1位 和田彩花氏・吉田百花氏・新城夏萌氏
アイデア「二本松萬古焼を活用した「我が家だけの器」体験サービス」
2位 石川青氏
3位 池田裕貴氏・石井凱氏
- イシケン賞
課題：製造工程で発生する端材やわたの有効活用方法と、寝具以外での人工羽毛を活かした商品アイデア
1位 池田裕貴氏・石井凱氏
アイデア「アレルギーフリーのぬいぐるみでアトピーやアレルギーに苦しむ子どもを少しでも少なく」
2位 若林優人氏
3位 石川青氏
- デライトラボ賞
課題：自慢したくなる美しいデザインやすごい精度の技術が詰まった携帯性のあるボールペン。または会話のきっかけになるユニークかつクールで不思議な動きが詰まった卓上ボールペンスタンド
1位 森田蒼依氏
アイデア「どの方向からでもボールペンが立つスタンド」
2位 岡村一磨氏・武田 健佑氏・田端 友貴氏
3位 若林優人氏
- 積水ハウス賞
課題：あなたが好きなことを膨らませて、子供たちがワクワクする、もの・こと・サービス
1位 若林優人氏
アイデア「遊び専用の効果音プレイリスト✖️子どものイマジネーションを支援するシールセット」
2位 森田蒼依氏
3位 高崎未央氏
- トヨタ・コニック・プロ賞
課題：日本がもっと住みやすく、楽しく幸せになるためにトヨタコニックプロと起こす事業
1位 太田明理沙氏
アイデア「車の色を塗る100色の絵の具」
2位 高杉奏心氏
同率 佐藤麻央氏・嶋津唯子氏
- 三菱ケミカル賞
課題：今後、宇宙産業、もしくは宇宙産業を活用した地上生活の技術、製品、サービス
1位 尾宮啓太氏
アイデア「地域共生型・防災・農業プラットフォーム」
2位 林和樹氏
同率 西岡楓氏
- セブンーイレブン・ジャパン賞
課題：Z世代、α世代の皆さんが毎日立ち寄りたくなるセブンイレブン!未来のコンビニ体験をデザインするサービス・商品
1位 高杉奏人氏
アイデア「コンビニを冒険の舞台に」
2位 森口葉氏
3位 新井翔太氏
自由起業企画コース
課題：社会課題の解決は前提に、自分がぜひ実現したい、自分の未来を幸せにする事業アイデア
1位 坂入蒼馬氏・窪田凰助氏・藤山怜久氏・亀山隼人氏
アイデア「空気中が水源となるポータブルシャワー」
2位 巴山未麗氏・友成隼也氏・荒井光寛氏
3位 原充希氏
AIで課題解決企画コース
1位 森田蒼依氏
アイデア「AIを使った〇〇※シュミレーション就活」(AI領域のため詳細は非公開)
2位 小西琉偉氏 3位 新井翔太氏