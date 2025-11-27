トヨタシステムズは11月27日、日本IBMの支援を受けて、基幹システムの中長期的な継続利用に向け、2025年10月に「レガシーコードラボ」を設立したと発表した。

トヨタシステムズのこれまでの取り組み

企業の既存基幹システムの継続利用において、基幹システム開発やCOBOL・PL/Iなどのレガシー言語に精通した有識者の高齢化に伴い、次世代人材の育成や確保、有識者からのスキル継承が求められている。

トヨタシステムズでは、2024年から日本IBMの「IT変革のためのAIソリューション」を活用し、課題解決に向けて取り組んできた。

その中で、これまでと同等の開発生産性や品質を担保しつつ次世代人材が開発を行うツールとして、生成AIを活用した「TG4X(Toyota Systems GenAI for DX)」を開発。また、新たな開発プロセスを制定し、既存基幹システム開発での利用を開始している。

レガシーコードラボの概要

設立したレガシーコードラボは、10月からバーチャル組織として活動を開始し、両社から基幹システム有識者やAI技術者と次世代人材が参画。2026年中をめどに、物理的な開発センターの設立を検討している。

ラボでは、レガシー言語による開発経験がない次世代人材がTG4Xを活用し、基幹システム開発を推進することで、レガシー言語の将来にわたる開発力を確保して、既存システムの中長期的な継続利用を実現するという。

さらに、TG4Xは今後も生成AI技術の進歩や新たなテクノロジーを積極的に取り入れ、次世代人材メンバーはレガシー言語でのシステム開発のみならず、生成AIをはじめとする先進技術の活用スキル習得も目指す。

加えて、基幹システム開発に精通した有識者がアドバイザーとして参画することで、これまで培ってきたシステム開発経験や社内固有の基幹システム開発の知見・ノウハウを次世代人材に継承する。

今後、ラボはトヨタグループ内にとどまらず、同様の課題を抱える国内外の顧客への支援拡大を目指す。TG4Xについても、多様な言語やプロセスへの対応を予定しているほか、ラボの繁忙期には日本IBMの地域DXセンターとの協業も予定し、変動する開発需要に柔軟に対応できる体制を構築していく。