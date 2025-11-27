リコージャパンとネクスタは11月26日、両社の協業による製造業顧客向けDX（デジタルトランスフォーメーション）支援の拡大に向け、資本業務提携契約を締結したことを発表した。

ネクスタの生産管理クラウド「SmartF」は中堅・中小製造業向けに、生産管理や基幹システムなどの幅広い領域をカバー可能な、サブスクリプション型のクラウドサービス。ユーザーが必要とする機能だけを選択して導入できるため、スモールスタートで利用を開始できる。

日本国内の製造業は労働人口減少の影響を大きく受け、業務効率化や事業継承、競争力強化などの課題を抱えている。多くの経営者がデジタル化やDXによる課題解決に関心を寄せているが、製造現場の業務フローは長年の蓄積により複雑化しているため、ソリューションの導入や現場での運用定着には、多くのコストと時間を要する。

リコージャパンとネクスタはこの協業を通じて、こうした社会課題と経営課題への対応を進める中堅・中小製造業の支援を強化する。「SmartF」の機能強化について両社で検討することに加え、リコージャパンの「DXエコシステム」の考え方に基づき、「SmartF」とリコージャパンが扱うアプリケーションのデータ連携なども視野に入れ、製造業の業務フロー改革を目指すという。

ネクスタは独自の人材育成プログラムにより、「SmartF」の導入から製造現場における確実な定着まで伴走できる人材を備えるなど、製造業における課題に寄り添う営業体制を構築してきた。一方のリコージャパンは製造業のニーズに対応するため、2025年度から「製造ソリューションエバンジェリスト」の育成を実施しており、ここにネクスタのナレッジを組み合わせて、製造業の課題解決に伴走する人材の育成を加速する。