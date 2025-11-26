エプソンダイレクトは11月26日、AI研究開発や画像解析、3Dモデリングなど高負荷処理に対応するフラッグシップPC「Endeavor Pro9300」を発売した。注文はオンラインショッピングサイトおよびコールセンターで受け付ける。

Endeavor Pro9300

AIを活用した画像解析や3Dモデリングなどの高負荷な処理にも対応

「Endeavor Pro9300」は、AI処理専用エンジンであるNPUを内蔵したIntel Core Ultra（シリーズ2）プロセッサーを標準搭載。グラフィックスボードはGeForce RTX5000シリーズに対応し、最大350mmの大型GPUも搭載できる。メモリーは最大192GB、ストレージは最大9基まで搭載可能（キッティングBTOサービス時）。

製品保証の面では、同社の定額保守サービスにおいてグラフィックスボードも対象となる点が特徴。長期運用をサポートするほか、落下や災害（地震を除く）などによる故障もわずかな追加料金でカバーできるとしている。

OSにWindows 11 Home 64bit、CPUにインテル Core Ultra 5 プロセッサー 245K、16GB PC5-5600 DDR5 SDRAM、512GB シリアルATA SSD、NVIDIA GeForce RTX 5060 8GBを搭載した構成例で、後述の発売記念キャンペーンを適用した場合の価格は273,680円からとなる。

発売を記念して、2026年4月6日17時までの期間中、対象のグラフィックスボードがお得になる「期間限定発売記念キャンペーン」を実施する。例として「NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB」を選択した場合、通常価格から148,500円引きとなる。対象のグラフィックスボードは以下のとおり。

NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB

NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB

NVIDIA RTX A1000 8GB

NVIDIA RTX 2000 Ada世代 16GB

NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB

編集部メモ

エプソンダイレクトは11月19日から11月21日までパシフィコ横浜で開催されたEdgeTech+ 2025にブース出展を行っていたが、そのブースには発表前の「Endeavor Pro9300」が参考展示されていた。