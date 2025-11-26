エプソンダイレクトは11月26日、AI研究開発や画像解析、3Dモデリングなど高負荷処理に対応するフラッグシップPC「Endeavor Pro9300」を発売した。注文はオンラインショッピングサイトおよびコールセンターで受け付ける。
AIを活用した画像解析や3Dモデリングなどの高負荷な処理にも対応
「Endeavor Pro9300」は、AI処理専用エンジンであるNPUを内蔵したIntel Core Ultra（シリーズ2）プロセッサーを標準搭載。グラフィックスボードはGeForce RTX5000シリーズに対応し、最大350mmの大型GPUも搭載できる。メモリーは最大192GB、ストレージは最大9基まで搭載可能（キッティングBTOサービス時）。
製品保証の面では、同社の定額保守サービスにおいてグラフィックスボードも対象となる点が特徴。長期運用をサポートするほか、落下や災害（地震を除く）などによる故障もわずかな追加料金でカバーできるとしている。
OSにWindows 11 Home 64bit、CPUにインテル Core Ultra 5 プロセッサー 245K、16GB PC5-5600 DDR5 SDRAM、512GB シリアルATA SSD、NVIDIA GeForce RTX 5060 8GBを搭載した構成例で、後述の発売記念キャンペーンを適用した場合の価格は273,680円からとなる。
発売を記念して、2026年4月6日17時までの期間中、対象のグラフィックスボードがお得になる「期間限定発売記念キャンペーン」を実施する。例として「NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB」を選択した場合、通常価格から148,500円引きとなる。対象のグラフィックスボードは以下のとおり。
- NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB
- NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB
- NVIDIA RTX A1000 8GB
- NVIDIA RTX 2000 Ada世代 16GB
- NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB
編集部メモ
エプソンダイレクトは11月19日から11月21日までパシフィコ横浜で開催されたEdgeTech+ 2025にブース出展を行っていたが、そのブースには発表前の「Endeavor Pro9300」が参考展示されていた。