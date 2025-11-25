キヤノンは11月25日、インフラ構造物の画像をクラウド上にアップロードすることでAIを活用したひび割れなどの変状検知をクラウド上で実施できるサービス「インスペクションEYE for インフラ Cloud Edition」のバージョンアップを行い、鋼材の塗膜剥がれ・腐食、建物外壁のひび割れ、コンクリートのはく離の変状検知など新機能を追加し、同27日に提供を開始すると発表した。

サービスの利用イメージ

新機能の概要

橋梁やトンネルなどの社会インフラ構造物は、高度経済成長期に建設されたものが多く、老朽化が進んでいることから、維持管理が課題となっている。同社は2019年に土木業界における慢性的な労働力不足をDX(デジタルトランスフォーメーション)で解決することを目指し、画像とAIを活用した画像ベースインフラ構造物点検サービス「インスペクションEYE for インフラ」の提供を開始し、点検作業の効率化・高度化をサポートしてきた。

また、2024年11月からはAIを活用した変状検知をクラウド上で実施できるインスペクションEYE for インフラ Cloud Editionを提供し、コンクリートのひび割れ、エフロレッセンス(遊離石灰)、鉄筋露出、はく落、錆汁の変状検知に対応している。

今回、多様化するユーザーのニーズに応えるべく、インスペクションEYE for インフラ Cloud Editionをバージョンアップし、新機能を追加。新たに搭載したコンクリート構造物の「はく離検知」では、はく落の兆候を事前に検知して、打音点検が必要な箇所を洗い出すことで、点検効率向上が図れるという。

また、2025年5月に大田区および東京科学大学との連携で土木学会の「デジタルツイン・DXシンポジウム2025」で発表し「デジタルツイン・DX特別賞」を受賞した「鋼材の塗膜剥がれ・腐食検知」を搭載し、横断歩道橋や水管橋など鋼材構造物の点検も対応可能となった。さらに、ドローン点検を行う事業者からの強い要望に応え「建物外壁のひび割れ検知」を新たに搭載した。

これにより、検知可能な変状が従来の5種類から12種類に拡大したほか、構造物を斜めから撮影した画像のゆがみを補正し、正面視点に変換する「正対補正」機能や、画像内の検知不要エリアを指定できる「非検知エリア設定」機能など、現場のニーズに即した実用的な機能を追加している。