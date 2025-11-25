伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）は11月20日、製造業向けのエッジAIソリューションの共同開発における業務提携契約をIdeinと締結したことを発表した。製造ラインにおけるIoT機器の安全な管理と現場データの効果的な活用により運用負荷の軽減と業務改善を支援するソリューションを共同で開発するという。

共同開発するエッジAIソリューションのイメージ

Ideinの「Actcast」とCTCの「D-Native」を組み合わせたソリューション

AIカメラやセンサーが接続可能な小型の汎用デバイスが安価で導入できるようになり、製造業においては設備稼働状況・製品品質の把握に向けたIoT化が進んでいる。しかし機器の管理が部門や工場ごとに分散している場合も多く、セキュリティ設定の不統一やソフトウェアの更新漏れといった課題が生じている。また、現場で収集可能なデータを改善活動につなげ、品質や業務効率の向上を推進するための仕組みづくりも求められている。

今回開発するエッジAIソリューションは、IdeinのエッジAIプラットフォーム「Actcast」とCTCのデータ活用伴走サービス「D-Native」を組み合わせ、工場内のデータの活用を支援するもの。

各事業所にあるRaspberry PiなどのデバイスをActcast上で一元的に管理し、設定変更やソフトウェアの更新を遠隔で実施することで、セキュリティ強化と運用負荷の軽減を実現する。さらにD-Nativeによって、IoTセンサーから得られる各種データの蓄積や可視化・分析を支援することで、品質のばらつきや異常傾向などを早期に把握し、現場の業務改善につなげるとしている。

あわせて、作業の効率化や品質検査の自動化に向けた独自のアプリケーションをRaspberry Pi上で開発できる環境も提供する。CTCはアプリケーション開発の支援も行う。

CTCはこれまでも製造業向けに、IoTやAIの活用を通じた生産ラインのデジタル化を支援しており、Idein社と共同で、汎用的なIoTデバイスを利用した体温検知AIデバイス、カメラ映像をエッジAIで解析するソリューションを開発してきた。今後も両社の協業を進め、産業用ロボットの制御にもエッジコンピューティングソリューションを拡充し、製造業を中心とする顧客のDXに貢献していくという。