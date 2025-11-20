富士通は11月20日、食品流通業界向けに提供する売上管理や受注発注管理、在庫管理、物流管理などの業務システムを構築するための機能を備える「Fujitsu 食品流通 Sync Service（フジツウ ショクヒンリュウツウ シンク サービス）」を体系化し、12月より順次提供開始することを発表した。まずは買掛照合やリベートシミュレーション管理など一部の機能から提供を開始する。

同サービスは今後、1500以上の機能を整備し、2026年度中には顧客ニーズに応じてSaaS（Software as a Service）やテンプレートなど多様な形態で提供する予定だ。これにより、ユーザーは低コストかつ短期間で業務システムを利用できるようになり、新たなビジネスモデルの創出などの競争領域に注力可能になるとのことだ。

ソリューションの提供イメージ

サービス開始の背景

食品流通業界においては、業務の根幹となる大規模基幹システムを企業ごとに抱えており、導入作業や運用における負荷が高い。また、IT人材不足も課題となっており、業界全体で共通の業務プロセスやシステムなどの非競争領域における標準化や効率化が求められる。

富士通は食品流通業界においてシステム構築を手掛けてきた実績を持ち、これまでの基幹システム開発で蓄積した業界に対する知見とノウハウを「Fujitsu 食品流通 Sync Service」として集約し、さまざまな機能を体系化した。

「Fujitsu 食品流通 Sync Service」の概要と特長

「Fujitsu 食品流通 Sync Service」は富士通がこれまでシステム開発で蓄積した食品流通業界に対する知見とノウハウを集約し、標準化できる機能を体系化したソリューション。これにより、導入コストや運用コストの削減が期待できるという。

従来は個社ごとに構築していたシステムのアプリケーションを、食品流通業界で共通化できる機能として、マイクロサービス化し体系化した。食品流通の業務システムを網羅する1500以上の機能を備え、利用する各社が必要な機能を柔軟に組み合わせて低コストかつ短期間でシステムを利用開始できる。

また、取引額に応じて代金が還元される仕組みであるリベートのシミュレーション管理や、AIエージェントを活用した運用やトラブル対応など、これまでにない機能も提供予定だ。