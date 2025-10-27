ロジスティクスナイト・ジャパン（以下、LKJ）、いすゞ自動車（以下、いすゞ）、富士通は10月27日、国内における医薬品の安定供給に貢献するため、製造拠点から調剤薬局や病院などの最終納品先にわたる物流網において、医薬品を一元管理する医薬品物流プラットフォームの構築に向けた実証実験を11月上旬より開始することを発表した。

この実証実験では、医薬品物流における輸送品質と適正温度の管理、および物流効率化を目指した共同輸送やパレット単位での輸送シミュレーションを実施する予定。

実証実験の概要

実証の背景

物流業界では人手不足やドライバーの高齢化が進み、輸送能力の低下や輸送コストの上昇、配送リードタイムの延伸などの問題が発生している。また、国内の医薬品は物流網全体では十分な量があるにもかかわらず、供給不安や在庫偏在により、医療機関や薬局などにおいて局所的な医薬品の不足や廃棄などの問題が顕在化している。

品質維持のためには厳密な温度管理が求められることから、製薬メーカー、卸売販売業者、物流事業者の間での輸送や保管におけるトレーサビリティの確保が課題となっている。

実証の概要

実証実験では、医薬品の適正流通（GDP：Good Distribution Practice）ガイドラインに準拠した物流網全体における医薬品の理論在庫値および輸送・保管温度の可視化、物流効率化に向けた共同輸送、作業効率化に向けたパレット輸送の導入効果検証、の3テーマに取り組む。

共同輸送にあたっては、国内で製造された医薬品を北海道内の調剤薬局や病院まで運ぶルートにおいてシミュレーションを実施する。

なお、実証実験はLKJ、いすゞ、富士通の3社の他、トランストロンとRidgelinezを加えた5社共同で国土交通省の公募事業「物流イノベーション実装支援事業」に応募し、「医薬品物流プラットフォーム事業」として採択を受けている。