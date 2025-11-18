11月18日午前中から、「Illustrator」や「InDesign」、「PremierePro」といった複数のAdobe製品が起動しなかったり、ファイルの内容がうまく表示されないといった問題がSNSなどで報告されている。Adobeの公式コミュニティフォーラムではこの問題の回避策として、オフライン環境でアプリを再起動すると利用できる場合があると案内している。
Adobeカスタマーサポート用のX(旧Twitter)アカウントは、複数のアドビアプリが起動できないなどの問題を認め、「現在解決に向けて調査中」と説明。カスタマーサポートへの問い合わせが殺到し、窓口が混雑しているという。
現在、#Illustrator #InDesign #PremierePro など複数のアドビアプリケーションが起動できないなどの問題が報告されています。— アドビ カスタマー サポート (@AdobeSupportJ) November 18, 2025
本件は現在解決に向けて調査中となっております。
ご迷惑をおかけしますが、解消まで今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。…
この問題に関する投稿は、公式コミュニティフォーラムの「Creative Cloudサービス」でも立ち上げられており、それによれば「Macユーザーから報告が上がっている。Windowsでは現在この問題の報告はない」とのこと。
執筆時点で公式コミュニティフォーラムに掲載されている、この問題の回避策と各アプリの症状は以下の通り。
Creative Cloudの回避策
PCを再起動し、Creative Cloudのホーム画面で読み込み状態が続く場合は5分程、読み込み完了を待つ。現在、障害により読み込み遅延が確認されているとのこと。
その他製品の回避策
PCのネットワーク接続を先に切り、オフライン環境にした上でアプリを再起動することで、利用できる事例が確認できているという。アプリを起動したままオフラインにしても、効果が得られない場合があるとのこと。
動作が正常になった後、オンラインに戻しても問題ないケースが多く確認されているとしているが、PC再起動後などは改めてオフライン状態でのアプリ起動を実施するよう呼びかけている。
現在確認出来ている各アプリの症状(11月18日14時半時点)
Creative Cloud
- ローディングが続く
- Creative Cloud系アプリを閉じるときに「AdobeGCClientが終了しました」と出る
Bridge
- BridgeからCamera Raw 呼び出すと「編集機能が有効ではない」とアラートが出て利用できない
- ファイル名が変更できない
Illustrator
- 起動しない
- 動作が重い
- 選択しても選択されない
- ファイルを開けない
- ファイルを開くと真っ黒になる
- ショートカットが効かない
InDesign
- モーダルダイアログアラートが出て動作不能となる
- テキストフレーム作成やツール操作が効かない
Premiere Pro
- 文字入力ができない
- 起動しない