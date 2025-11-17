ソニーマーケティングは、SaaS型のAI映像解析サービス「A2 Production カスタマイズソリューション」に「シーン要約機能」を追加した最新バージョンVer.1.6を11月から提供開始する。

また、クラウドメディアストレージ「Ci Media Cloud」には、新たにAdobe Premiereのプラグインの強化や、メディアボックスでのライブセッション機能などの各機能を順次提供開始する。

これらの新機能は、11月19日に幕張メッセで開幕するメディア総合イベント「Inter BEE 2025」のソニーブースで展示する。

A2 Production カスタマイズソリューション Ver.1.6の概要

新たに追加する「シーン要約機能」は、AIによって映像をシーン単位で要約し、映像全体の流れが把握できる機能。各シーンの「時間」「タイトル」「要約」を一覧化することで、一般的な文字起こしよりも見やすく、映像を始まりから終わりまで再度確認せずに、見どころをピックアップできるようになるという。

Ci Media Cloudの新機能の概要

Adobe Premiereのプラグインの強化

新たなプラグインでは、Ci Media Cloudで生成されたプロキシ映像を利用して編集可能。また、Ci Media Cloud上でコメントされた内容も素材と一緒に、Adobe Premiereのタイムライン上のクリップにマーカとしてインポートできるため、映像の修正点を容易に把握できるという。

編集終了後には、高品質なオリジナル素材に置き換えてレンダリングでき、手動作業を不要にするなど、プラグインの連携強化でより効率的な作業を支援する。

メディアボックスでのライブセッション機能

チームのメンバー以外のユーザーや、Ci Media Cloudのアカウントがないユーザーも、メディアボックスにおけるライブセッション機能でリアルタイムに同時プレビュー可能に。制作した映像コンテンツをリモートで複数人によってプレビューを行うときに、より便利に使えるという。

真正性情報の表示 *2025年10月30日公開済み機能

今回の発表に先立つ10月30日に公開済みの機能。対応カメラで撮影した静止画や動画をCi Media Cloudにアップロードすると、真正性情報を記録するC2PA規格準拠の電子署名情報を確認できるようになる。近年、報道機関から求められるコンテンツの信頼性向上のニーズに寄与するとしている。