Appleは、iOS/iPadOS用アプリ内で動作する“ミニアプリ”を提供する開発者向けに、「Mini Apps Partner Program」を導入すると11月13日に発表。条件を満たしたアプリ内課金の売上にかかる手数料を15%に引き下げる。

対象となるのは、App Storeから提供されるiOS/iPadOS向けミニアプリやミニゲーム、ストリーミングゲーム、チャットボット、プラグインなどにおけるアプリ内購入(デジタル商品やサービスの販売)。

Appleではミニアプリについて、「HTML5やJavaScriptなどのWeb技術を使って構築された、自己完結型の体験を提供」するものと定義している。今回導入する新たなプログラムでは、ミニアプリをホストする開発者を対象に、条件を満たしたアプリ内課金の売上に対する手数料率を15%に引き下げる(従来は30%)。

上記の特典を利用するには、対象のアプリに「あらゆる年齢層のユーザーに安全でシームレスな体験を提供するための特定のApp Storeテクノロジー」を実装する必要があるとしている。これには年齢に適したコンテンツと体験を提供できるようにする「Declared Age Range API」や、対象のミニアプリに関連する購入を適切に取り扱うための「Advanced Commerce API」などが含まれる。また、ミニアプリごとに情報をまとめてAppleに提出し、審査を受けることも求められる。