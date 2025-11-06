クラウド型アプリケーション統合プラットフォームを提供するWorkatoは11月5日、MCPプラットフォーム「Workato Enterprise Model Context Protocol（MCP）」、AIエージェント「Genie（ジーニー）」を国内において発表した。

Workato Enterprise MCPの概要

Workato Enterprise MCPを利用することで、MCPサーバを正確に設計し、既存のWorkatoレシピをMCPツールとして公開できる。ユーザーはローコードのインタフェースから設定可能な、数千ものビルド済みレシピとコネクタを利用可能。

IDとセキュリティはWorkato環境に統合されており、スコープ付きトークン、環境分離、機密性の高い操作のための承認ワークフローが活用されてる。MCPサーバには、レート制限、1回限りの配信、完全なガバナンスなどのAPI管理機能が装備されている。

具体的には、100個の構築済みの安全なサーバから、Atlassian Rovo MCPサーバ、Box MCP サーバ、Reddit、Salesforce、Workday、Okta、Shopify、Zendesk、Stripe、NetSuite、GitHub、Amazon Web Services Bedrock、カスタムAPIを選択して、即座にMCPサーバにすることができる。

Workato の#1 iPaaSにより、12,000以上のコネクタと900,000のコミュニティレシピを書き換えることなく、管理されたエージェント対応のスキルに変換できる。

Genieの概要

Genieは営業部門の見積もりCPQ作業や人事部門の入社オンボーディング手続きなど、主要業務を処理できるように設計された、構築済みのAIエージェント。Workato ONEプラットフォーム上に構築され、Workato GOを通じて展開される。

Workato ONEの操作画面

AIエージェントのラインアップは以下の通り。