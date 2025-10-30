サイボウズは10月30日、オウンドメディア「IT Foresight」を公開したことを発表した。同メディアでは先見的なテーマについて調査や実践を通じて掘り下げ、企業変革のヒントとなる情報を提供するという。

昨今は急速な変化が続く経営環境の中、テクノロジーを経営戦略と結びつけて組織全体で実行する視点が求められている。このような時代において、独自の分析や多角的な視点から、今後のビジネスに必要な課題解決や成長戦略を考えるうえで役立つ知識を発信するとのことだ。