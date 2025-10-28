サイボウズは10月27日、ノーコード・ローコードツール「kintone（キントーン）」、中小企業向けグループウェア「サイボウズ Office」、中堅大企業向けグループウェア「Garoon（ガルーン）」について、AIを活用した新機能をベータ版として提供開始することを発表した。

kintone

kintoneは4月よりAI機能を順次拡充しているが、10月12日に新たに「レコード一覧分析AI」を追加した。これは、kintone内のチャットでAIに質問または指示をすると、AIがレコード一覧の情報を分析して回答を生成する。

データ分析の専門知識や経験がなくても、kintoneのアプリに蓄積されたテキスト情報を把握しやすくなる。主な活用例として、商談アプリを分析して営業メンバーの活動状況を確認する場面や、問い合わせアプリの中からクレームの傾向を把握する場面などが考えられる。

また、kintoneでは今後、「アプリ設定レビューAI」を追加予定だ。これは、AIが社内ルールに沿ってアプリが設定されているかをレビューする機能。個人情報管理に関するルールやアクセス権の設定に関するルールなど、アプリ作成に関する社内のルールをあらかじめ管理画面に記載しておくと、アプリ作成時や更新時に設定内容がルールを遵守しているのかをAIがレビューする。

ITの専門知識がない業務部門でアプリを開発する市民開発が広がりつつある中、現場の業務担当者でも社内ルールに則ったアプリが作成できるようになる。

サイボウズ Office

サイボウズ Officeは2026年1月のアップデートで、「要約AI」「校正AI」「ヘルプAI」を提供開始予定。「要約AI」は掲示板やメッセージ、メール本文の内容をAIが自動でまとめて要約する。

校正AIは文章の誤字や脱字をチェックし、修正案を提示する。文章を書いた後に「校正」ボタンをクリックすると、元の文章とAIが校正した文章が画面に並んで表示される。修正箇所を色付きで表示できるため、どこが修正されたのか一目で分かる。また、「ヘルプAI」はサイボウズ Officeの使い方や機能について、チャットでAIに質問できる機能。

Garoon

Garoonもサイボウズ Officeと同様に、2025年11月のアップデートで「要約AI」「校正AI」「ヘルプAI」を提供開始予定。「要約AI」はスケジュールや通知の内容をAIが自動でまとめて要約する。スケジュールの要約では、スケジュールに登録されている情報を元に、対象ユーザーの今月の予定をAIがまとめて表示する。

「校正AI」はスケジュールに入力したコメントを、AIがビジネス上の丁寧な表現に整える。「ヘルプAI」はGaroonの使い方や機能について、チャットでAIに質問できる。