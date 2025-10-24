サイボウズは10月24日、エンタープライズ企業におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）推進リーダーやIT部門リーダーを対象に、DX推進に向けて市民開発を実施するための企画・立ち上げ・運営に必要なポイントを解説する「市民開発ガイドライン」を無料で公開した。

「市民開発ガイドライン」作成の背景

近年はテクノロジーが急速に進化し、現場担当者が自らの業務を改善するための仕組みを実践できるようになってきた。こうした流れの中、DXを進める手段の一つとして市民開発が重要視されている。

市民開発は「IT部門のリソース不足を補う」「DXのスピードを上げる」「従業員のデジタルリテラシー向上」などのバリューが認識されている一方で、「ガバナンスの不足（野良アプリ・シャドーIT化）」「現場に任せっきりで会社としてのナレッジにならない」「活動の定着化が難しい」などの課題も挙げられている。

同社はこうした課題に対し、市民開発の特徴を踏まえて対処することで、会社としてのガバナンスを効かせた市民開発を実現できると考え、自社やユーザーの事例も踏まえた実践的なガイドラインとして公開する。

「市民開発ガイドライン」の想定シーン

「市民開発ガイドライン」は、組織全体のDX推進の手段として市民開発の位置づけやその効果を検討するとき、市民開発のプロジェクトを企画し経営者・業務部門と横断的に調整するとき、市民開発を安全に開始しスムーズな立ち上げを行うとき、市民開発の効果を最大化するために継続的で効率的な運営をするときなどに活用できるとのことだ。

「市民開発ガイドライン」の構成

ガイドラインでは市民開発を適切に理解し運営していくため、社内DX活動における市民開発の位置付け、開発内製化と市民開発の整理およびIT部門と業務部門の役割について、市民開発のための「ルール・ガバナンス・環境・実践コミュニティ」についてなどの項目が紹介されている。