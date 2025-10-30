NECは10月29日、VMware Cloud Foundation（VCF）を基盤とするプライベートクラウド環境「NEC Private Cloud Infrastructure powered by VMware」を販売開始すると発表した。

同日、VCFによる「モダン プライベートクラウド」推進に向け、NECと戦略的パートナーシップを強化する計画も発表された。NECは最新のテクノロジーを自社で実践するアプローチ「クライアントゼロ」戦略の一環として、VCFを自社の情報システムに導入する。

VMware Cloud Foundationの概要

VCFは、モダンプライベートクラウドを実現する統合型クラウドプラットフォーム。パブリッククラウドが持つ柔軟性と俊敏性と、プライベートクラウドが持つセキュリティ、パフォーマンス、低い総所有コスト(TCO)を実現する。

従来型アプリケーション、モダンアプリケーション、AIアプリケーションを問わず、すべてのアプリケーションを単一のプラットフォームで一貫して運用管理することを可能にする。

「NEC Private Cloud Infrastructure powered by VMware」の概要

「NEC Private Cloud Infrastructure powered by VMware」では、NECが顧客専用の専用ハードウェア上にVCF実行基盤を構築し、国産プライベートクラウド環境として提供される。

運用サービスでは、VCF実行基盤の運用をNECがユーザーに代わって実施するモデルを採用している。日本においてVCFを専有型サービスとして提供するモデルは、NECが日本で初めてだという。

マネージドサービスと組み合わせることで、ハイブリッドクラウド環境をトータルでサポートする。