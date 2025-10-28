電通は10月24日、企業のインハウスデザイナーの専門スキルや創造性を生かし、社会課題の解決を目指す「IN-HOUSE→SOCIAL DESIGN UNIT」を発足したと発表した。

「IN-HOUSE→SOCIAL DESIGN UNIT」ロゴ

プロジェクトの概要

このプロジェクトは、電通の未来領域の価値創造をプロデュースする「Future Creative Center」によって開発・推進されるもので、企業に属するデザイナーやクリエイティブ人財の創造性を生かし、社会課題を解決する商品開発につなげることを目指している。

第1弾として、伝統工芸の「こけし」をテーマに設定。富士フイルム デザインセンター(CLAY Studio)とソニーグループ クリエイティブセンターおよびソニーデザインコンサルティングから、若手デザイナー6人が参画するという。

こけしは、国内外に愛好家も多い一方で、後継者の確保や販売チャネル、認知度などの課題を抱えているとされる。プロジェクトでは、各社のデザイナーが企業の壁を超えてリサーチや分析を重ね、職人と共にこけしの新たな魅力を伝え、未来につながるアイデアをデザインするとのことだ。

開発されたこけしは、2026年3月に伊勢丹新宿店で販売を予定。また、10月31日から11月3日まで、東京都港区南青山のFUJIFILM CLAYスタジオ南青山で開発プロセスやプロトタイプを展示するとのことだ。詳細は特設サイトを参照のこと。