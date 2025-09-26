電通、電通デジタル、ソフトバンク、SB Intuitionsは9月25日、「日本語コピーライティング特化型生成AI」の開発に向けた共同研究を開始したと発表した。日本語特有の語感や繊細な表現を捉えた広告コピーの生成を目指す。

共同研究のイメージ

共同研究の概要

近年、日本の広告マーケティングでは生成AIの活用が広がっているが、海外製LLMが主流であり、日本語特有の語感や文脈を活かした広告コピー生成には課題がある。

こうした中、電通と電通デジタルが培ったコピーライティングの知見や広告特化AIツール「AICO2」のノウハウに、ソフトバンクのAI計算基盤とSB Intuitionsが開発する日本語特化型LLM「Sarashina」を組み合わせ、日本語表現を深く理解し、心を動かす広告コピーを生み出す生成AIの開発を進める。

電通と電通デジタルは広告領域での知見を提供し、ソフトバンクはAI計算基盤を担い、SB Intuitionsがモデル開発を主導する形で役割を分担する。

具体的には、日本語特化LLM「Sarashina」に、実際の広告コピーを用いたSFTやDPOによる追加学習を行い、豊かな表現力とトーンの強弱制御を実現する。また、AI自身に生成結果を評価させる仕組みを導入することで、より適切な表現を学習し、広告コピーの精度と品質を向上させることを目指すという。

この共同研究により、コピーライターの発想法を取り入れたAIが創造性と高度な言語表現を融合した日本語表現を実現する。これにより、コピーライティングだけでなく、ネーミングやナレーション、マーケティング調査・分析など、広告・マーケティング領域での活用が期待されている。

各社の役割

電通と電通デジタルはコピーライティングや広告制作の知見を提供し、ソフトバンクはAIの計算基盤を担う。SB Intuitionsは日本語特化型LLM「Sarashina」の開発を主導し、4社の強みを掛け合わせる形で研究を進める構えだ。

今後も4社は、人とAIの協働を通じて広告・マーケティングの可能性を広げ、新たな価値創出を目指すとしている。