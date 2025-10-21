電通は10月17日、同社が参画する「ホルモンハグプロジェクト」が、全国の15～69歳の男女1,200人を対象にした『性ホルモンによる心身への健康影響に関する調査』の結果を発表した。性ホルモンの変化による心身の不調を理解してほしい相手として「パートナー・配偶者」や「社会全体」が上位に挙がった。

この調査は、ライフステージに応じて変化する性ホルモンによる健康影響を、全ての性・年代に関わる社会課題と捉え、その実態を明らかにすることを目的としている。

「性ホルモンの変化による心身の不調」を理解してほしい相手は「パートナー」

主な結果として、「性ホルモンの変化による心身の不調」を理解してほしい相手として「パートナー・配偶者」が50.1%、「社会全体」が48.3%に上った。10代では62.0%が「思春期のイライラや精神の不安定」を実感しており、不調について日常的に話したい相手としては「親」が36.0%、「親しい友人」が35.0%、「SNS」が31.0%と続いた。

さらに、女性の56.0%が「性ホルモンの変化や乱れによる体の不調を感じる」と回答し、企業に「サポート体制を整えてほしい」と求める声も56.8%に上った。一方で、実際に「半休・全休」や「勤務時間の調整」などの制度を利用した人は10%以下にとどまっていることがわかった。

男性では、自身の体の不調に「性ホルモンの変化や乱れ」が関係していると考える人が30.5%だった。また、「性ホルモンについて学ぶ機会を増やすべき」と回答した割合は全体で54.3%、特に10代では66.0%と高かった。「教育課程で正しい知識を教えるべき」との回答は10代全体で71.5%に上り、特に10代女性では81.0%が支持しているとのことだ。