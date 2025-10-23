Windows Centralは10月22日(現地時間)、「Best features Microsoft rolled out in 2025 for Windows 11 versions 25H2 and 24H2｜Windows Central」において、Microsoftが2025年を通してWindows 11バージョン25H2および24H2に導入した有用な機能を紹介した。

2025年に導入されたWindows 11の注目の新機能を紹介

Microsoftが2025年に導入したWindows 11の新機能は多岐にわたる。Windows Centralが注目した新機能だけでも20件以上あり、そのすべてを詳細に解説するには誌面も時間も足りない。そこで今回は注目の新機能一覧と、その簡単な概要を次のとおり紹介する。

現在のWindows 11バージョン25H2はデフォルトで有効になった一部AI機能を除き、機能面において24H2と大きな違いはない。これら機能はいずれのバージョンにおいても利用可能となっている。

ただし、機能の一部は9月末にリリースされたプレビュー更新プログラムおよび、10月の月例更新プログラムにて導入されている。これら機能は段階的な展開の対象となっており、すべてのユーザーがすぐに利用できるとは限らない。

今回は2025年に導入されたWindows 11の新機能の一部を紹介した。AIを中心とした機能追加が多く、AIに注力するMicrosoftの姿勢が浮き彫りとなっている。今後もこの方針を維持し、エージェントOS実現に向けた取り組みが推進される見込みだ。