シャープは、建設機械向けの遠隔操縦技術を持つARAVと、衛星通信を活用した建設機械の遠隔操縦ソリューション開発で協業開始。2026年春に実証実験を行う。

既存のネットワーク環境がない現場でも、建設機械を遠隔操縦できるようにし、建設分野のDX(デジタルトランスフォーメーション)促進を通じて、現場作業員の安全性確保や人手不足の解消をめざす。東京ビッグサイトで10月30日から11月9日まで開催される「Japan Mobility Show 2025」のARAVブース(東7ホール E7204)で、この取り組みに関する参考展示を行う。

建設機械上部に設置された衛星通信ユーザー端末

衛星通信ユーザー端末を上部に設置した建設機械

衛星通信は、セルラー通信が困難な場所でも高品質な通信が行え、海上や山地などにおける通信手段として、活用の拡大が期待されている。建設現場では通信環境が整っていない場所が多く、ネットワークの整備には時間を要するケースがあり、近年は衛星通信の有用性が注目されている。

シャープは、AQUOSスマートフォンの開発で培った設計や通信技術を応用し、高品質で高速大容量のネットワークを構築できる衛星通信ユーザー端末を開発中。軽量小型で、船舶や自動車などのモビリティにも搭載できるのを特徴とする。ARAVは、建設機械向けの遠隔操縦・自動操縦技術の分野において実績があり、多くのコア技術を保有する企業だという。

両社の互いの強みを結集し、シャープの小型・軽量の衛星通信ユーザー端末と、ARAVの遠隔操縦技術を組み合わせたソリューションを早期に開発。ネットワーク環境がない建設現場におけるDXと遠隔操縦の導入促進に寄与し、作業員の安全性確保や、建設業界の人手不足解消をめざす。

2026年春に実施予定の実証実験では、国内のテストフィールドに配置された建設機械を衛星通信により台湾から遠隔操縦するほか、自動操縦も試行。これにより、建設機械の操作性や通信の安定性を確認するとともに、衛星通信の有効性と課題を検証する。