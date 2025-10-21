KDDI、さくらインターネット、ハイレゾの3社は10月21日、国内におけるGPUコンピューティングリソースの安定供給体制を確立し、国内AI産業全体の発展に寄与することを目的として「日本GPUアライアンス」を設立した。アライアンスにより、急速に高まるGPU需要に柔軟かつ安定的に対応するため、KDDIが導入予定の「NVIDIA GB200 NVL72」、さくらインターネットの生成AI向けクラウドサービス「高火力」、ハイレゾのGPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」の相互再販を行い、GPUを活用した高度な計算資源の提供を拡大していく。

「日本GPUアライアンス」設立の背景

3社は経済安全保障推進法に基づく「特定重要物資クラウドプログラムの供給確保計画」について経済産業省から認定を受けており、計算資源を国内のスタートアップやAI開発企業などに提供し、生成AI開発等のための基盤を整備している。

今後も高まるGPU需要に柔軟・安定的に供給できる体制を構築するため、3社は「GPU需要への対応に向けた基本合意書」を2025年4月11日に締結。市場の需要に応じた多様なGPUサービスの選択肢を提示することや、業界全体のシームレスな連携を可能とすることを目的とし、アライアンスの設立に至った。

高性能なGPUリソースを柔軟かつ安定的に供給

主な実施内容に「GPUリソースの安定供給」「用途に適した環境の提供」「国産クラウドによるセキュアな環境の提供」「アライアンス体制の強化」を挙げている。

アライアンス参加企業は、顧客のニーズに応じて最適なGPUを相互再販し、生成AI開発などで高まるGPU需要に対し、複数事業者が連携することで、高性能なGPUリソースを柔軟かつ安定的に供給するという。

また、モデル規模やコスト要件に応じて、アライアンス参加企業のサービスの中から最適なGPUを選択できる体制を整備し、開発効率とコストパフォーマンスの向上に寄与することに加え、アライアンス参加企業は国産クラウドを提供し、データの国内保持を重視する顧客にも安心して利用できる環境を整備。

さらに、GPUに関する最新情報や需要予測を定期的に本アライアンス参加企業間で共有し、柔軟かつ安定的なサービス提供体制を強化するほか、新規参加条件を公開して幅広い企業・団体の参加を促進することで、オープンかつ協調的な協力体制の構築を目指す。