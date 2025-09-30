さくらインターネットは9月30日、「NVIDIA H200 GPU」を採用したマネージドスーパーコンピュータ「さくらONE」の提供を開始したと発表した。

「さくらONE」の概要

さくらONEは「NVIDIA H100 GPU」構成のシステム技術をベースに再構築したマネージドスーパーコンピュータ。GPUメモリ141GBを有するNVIDIA H200 GPUを8基搭載したサーバで構成し、最大55台、合計440基のGPUリソースを同時に活用できる。

同社が運営する石狩データセンター内のコンテナ型データセンターにて構築しており、直接液体冷却方式(Direct Liquid Cooling)による高効率な冷却と、電力制限を設けない設計により、NVIDIA H200 GPUが持つ性能を発揮するという。

NVIDIA H200 GPUの性能を活かすことで、気象予測や防災シミュレーションの大規模モデル解析、医療分野の画像処理やゲノム解析、エネルギー分野における流体や構造解析など、高度な科学技術計算を安定かつ効率的な実行を可能としている。

また、さくらONEはサーバリソースの提供に加え、計算ジョブの管理機能(ジョブスケジューラ)や、処理状況の可視化、ユーザーアカウント管理、障害時のノード交換対応など、計算環境の立ち上げから日常的な運用管理までを一括で支援するができる。これにより、開発環境の構築や運用にかかる時間とリソースの負担を削減し、短期間で高性能な計算基盤を利用できるとのこと。

さらに、さくらONEの利用期間は最低30日から、1日単位で最大55台のうち必要な台数と期間を予約して利用できる。計画的な利用だけでなく、試験導入や段階的なスケールにも対応できるため、多様なニーズにも対応可能な柔軟性と即時性を備え、生成AIの実用化を支える計算基盤として幅広く活用できるという。

今後は「NVIDIA Blackwell GPU」を採用した新たなさくらONEの提供を予定している。同社では引き続き、次世代GPUの継続的な調達・整備を行い、用途や目的に応じて最適化されたデジタルインフラを開発していく考えだ。