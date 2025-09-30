Microsoft Corporationは9月25日(現地時間)、「AI-powered Auto-Categorization now available in Microsoft Photos」において、Windows 11の「Microsoft フォト」アプリでAIを使用した写真の自動分類機能が利用可能になったとアナウンスした。

Windows 11 Insider Programのすべてのチャネルで展開を開始しており、Copilot+ PCで利用できる。

Microsoftフォトで領収書を自動分類している様子 出典：Windows Insider Blog

視覚的なコンテンツに基づいて画像を分類

この機能は、写真ライブラリの画像を、スクリーンショット、領収書、身分証明書、メモなど事前に定義したフォルダに自動的に分類するもの。ユーザーは自分で分類作業をすることなく、左側のナビゲーションバーや検索バーを使って、任意のカテゴリーの画像を迅速に探すことができる。ただし、現時点ではカテゴリーは前述の4つに限定されている。

分類は視覚的なコンテンツに基づいて行われ、画像内の内容を言語に依存せず認識できるよう設計されているという。例えば、ハンガリー語のパスポートであっても「Passport」カテゴリーに正しく分類できる。

この機能を使うにはCopilot+ PCが必要。対応するデバイスでは、Microsoft Storeからフォトアプリをバージョン2025.11090.25001.0以降にアップデートすれば使えるようになる。ただし、Microsoftはこの機能について段階的なロールアウトを実施しているため、全ユーザーに行き渡るまでにはタイムラグが生じる可能性がある。

Super Resolution機能がAMD/Intel搭載PCでも利用可能に

今回のアップデートは、自動分類機能のほかに、Super Resolution（超解像度）機能の改善も含んでいる。これは低解像度の画像や映像に対して、AIによって細部を復元して高解像度化する機能である。

Super Resolutionは、これまではSnapdragon製CPU搭載のCopilot+ PCでしか使えなかったが、このアップデートでAMDおよびIntelのCPU搭載Copilot+ PCでも利用できるようになった。ただし、新たにモデルのダウンロードが必要とのことだ。