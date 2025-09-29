ソフトバンクと理化学研究所は10月から、学術情報ネットワーク「SINET」(サイネット)への接続サービスを活用し、ソフトバンクのAI(人工知能)計算基盤と、理研が運用する量子コンピューターの相互接続を開始。事業化を見据えた研究開発を加速させ、産学連携のハイブリッド計算環境を活用した新たな研究や応用検証を本格的に始動する。

ソフトバンクのAIデータセンター内に構築したAI計算基盤と、理化学研究所(理研)の量子コンピューターを、国立情報学研究所が運用する日本国内の大学や研究機関などの学術情報基盤ネットワーク「SINET」への接続サービスを活用して接続し、量子コンピューターとスーパーコンピューターの連携環境を拡大。低遅延の高速ネットワークで密に結合し、連携利用を可能にするプラットフォームを構築するとともに、量子・HPC連携アプリケーションを開発し、その有効性について検証する。

ソフトバンクでは、次世代社会インフラの構築に向けて、量子コンピューターの応用技術開発に注力しており、プロジェクトの成果を踏まえて将来的な事業化につなげることをめざす。

今回の取り組みは、経済産業省の「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」として、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が公募した「計算可能領域の開拓のための量子・スパコン連携プラットフォームの研究開発」に、ソフトバンクと理研が提案して採択された「JHPC-quantum」プロジェクトの一環として推進するもの。

これまでは理研の量子コンピューターと、東京大学・大阪大学が運用するスーパーコンピューターとの接続・連携を進めており、今回新たにソフトバンクのAI計算基盤との接続が実現したかたちだ。

理研では商用量子コンピューターの導入を進め、量子コンピューターとスーパーコンピューターの連携を実現するソフトウェア環境の整備を進めてきた。2025年2月にはイオントラップ型「黎明/REIMEI」、同年6月には超伝導型「ibm_kobe」という、ふたつの異なる方式の商用量子コンピュータを導入済みだ。

ソフトバンクでは今後、同プロジェクトで採択するテストユーザーの活用ニーズに対応するため、品質保証制度(SLA：Service Level Agreement)やセキュリティ、運用標準などの整備を進め、事業化を見据えた検証を行っていく。