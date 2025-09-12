ソフトバンクと東京大学は、関係機関や企業などと共に、AI(人工知能)によるデータを利活用するデータ連携基盤の社会実装をめざし、「一般社団法人xIPFコンソーシアム(仮称)」を2025年度内に設立。それに先がけて準備会を立ち上げると、9月12日に発表した。

AIが日々生み出す多様かつ膨大なデータを、産業や企業の枠を超え、適切かつ安全に相互活用できる仕組みが求められている。

企業や組織ごとに管理されているデータを、共通基盤で連携させて有効活用するには、データの保存・処理だけでなく、そのデータの意味や文脈を理解できるように整理する仕組みや、AIがその仕組みを活かし、用途や状況に応じた最適な予測や判断を行えるようにすることが欠かせない。

そうした取り組みにより、さまざまな分野のデジタル化を実現する超分散コンピューティング基盤のことをxIPF(cross Integrated Platform)と呼ぶ。また、企業や組織が持つデータをつなぎ、共通のルールに基づいて安全・信頼性を確保しながら相互に活用できる仕組みのことをデータスペースと名付けている。

xIPFコンソーシアムでは、AIデータの利活用を実現するデータスペースの社会実装を目的とし、その構築・運用にかかる技術を開発。産業界を主体とした異業種間でのデータ連携を促進することで、持続可能で競争力のある社会基盤の構築に寄与する。これにより、日本の産業や社会が抱える複雑な課題の解決や、モビリティー、エネルギー、小売、街づくりといった幅広い分野で、AIを活用した新たなサービスや価値の創出が期待されるとしている。

コンソーシアム設立に先立ち、10月7日に立ち上げる準備会が、キックオフイベント「AIとデータスペースが創る未来」を同日に開催。構想の全体像と取り組みの意義を紹介する。開催日時は10月7日午後1時30分～5時で、会場は東京大学伊藤謝恩ホール。参加無料だが、専用申込フォームから事前登録が必要。主催はソフトバンクと東京大学大学院情報学環 越塚研究室。

準備会はこのイベントを皮切りに、産業界や自治体、研究機関などにコンソーシアムの構想を広く発信し、共創の輪を広げる活動を行っていく。