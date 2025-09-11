東北電力と日本IBMは9月11日、エージェント型AIをはじめとする先進テクノロジーを活用した東北・新潟地域への新たな価値創出を目的として、AIパートナーシップを締結した。

左から東北電力 執行役員 DX推進部長の大友洋一氏、日本IBM 執行役員の松瀬圭介氏

AIパートナーシップの概要

東北電力グループは、2025年度経営計画の中で「DXを成長への機会として捉え、イノベーションなどを通じた既存事業の強化・拡張や新たな事業の拡大など、グループ全体で成長へチャレンジする」ことを掲げ、持続的な経営基盤の強化としてAIの活用をはじめとしたDX(デジタルトランスフォーメーション)分野への注力と地域との価値共創を推進している。

主な取り組みとしては、AI戦略の企画、各事業へのAI施策実装、AI実装のためのプラットフォーム整備、AIガバナンス整備、AIを実装・運用していくための人材育成などとなる。

今後、パートナーシップにもとづき、日本IBMが保有するエージェント型AIなど先進テクノロジーの実装に向けた取り組みを推進し、東北電力グループの各事業領域におけるDXを加速していく。

また、AI実装や運用に必要となる戦略策定、基盤整備、人材育成にも取り組み、東北・新潟地域に新たな価値を創出し持続的な発展に貢献していく方針だ。