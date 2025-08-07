トヨタ自動車は8月7日、愛知県豊田市貞宝町周辺に車両工場を新設を計画していると明らかにした。これに伴い、土地の取得を決定した。
新工場は、2030年代初頭の稼働開始を目指し、生産車両については今後検討していく。工場新設にあたり、愛知県および豊田市、また地域住民の協力を得ながら進めていくという。
掲載日
トヨタ自動車は8月7日、愛知県豊田市貞宝町周辺に車両工場を新設を計画していると明らかにした。これに伴い、土地の取得を決定した。
新工場は、2030年代初頭の稼働開始を目指し、生産車両については今後検討していく。工場新設にあたり、愛知県および豊田市、また地域住民の協力を得ながら進めていくという。
ソニーセミとシュナイダー、AIによる製造現場向け安全性向上ソリューションを発表
荏原製作所、ゲーミフィケーション技術を採用した製造DXプロジェクト「EBARA-D3」を立ち上げ
PTCがNVIDIA OmniverseをCAD「Creo」とPLM「Windchill」に統合、製品開発効率を向上
核融合実験炉「ITER」の最重要パーツ試作2号機が完成 日立・QST発表
工場内に間接材用自販機！ - ミスミの新サービス「MISUMI floow」とは
日本の製造業の根幹に存在する「ものづくり」。そんな製造業の第一線で活躍するエンジニアたちに、シミュレーションや3Dプリンタ、3D CADの活用などで大きく変わろうとしている現場の情報や技術トレンド、ホットなニュースをお届けします