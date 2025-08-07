トヨタ自動車は8月7日、愛知県豊田市貞宝町周辺に車両工場を新設を計画していると明らかにした。これに伴い、土地の取得を決定した。

新工場は、2030年代初頭の稼働開始を目指し、生産車両については今後検討していく。工場新設にあたり、愛知県および豊田市、また地域住民の協力を得ながら進めていくという。