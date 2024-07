Elon Musk(イーロン・マスク)氏は7月16日、自身のX(旧Twitter)アカウントにおいて、Xの本社をカリフォルニア州サンフランシスコから、テキサス州オースティンに移行させる計画を明らかにした。

And 𝕏 HQ will move to Austin https://t.co/LUDfLEsztj