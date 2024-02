GitHubは2月9日(現地時間)、公式ブログ「Copilot in GitHub Support is now available!」において、AIベースのサポートチャットサービス「Copilot in GitHub Support」の一般提供開始を発表した。Copilot in GitHub Supportは、GitHub関連の質問に対してAIアシスタントが自動で返答してくれるチャットボットで、ユーザーはカスタマーサポートによる返事を待たずに素早く回答を得られる。

Copilot in GitHub Supportとは

Copilot in GitHub Supportに関する詳細は、GitHubによる次のサポートドキュメントにまとめられている。

Copilot in GitHub Supportには、一般公開されているGitHubのドキュメントをもとに学習された大規模言語モデルが使われている。ユーザーから入力された質問(プロンプト)に対して回答可能な範囲かを判別し、範囲内であれば大規模言語モデルを使用して、自然言語の形で回答を生成する。回答の中に、問題解決のための手順が含まれる可能性もある。また、回答を作成する際に使用されたドキュメントに対するリンクも含まれているという。

Copilot in GitHub Supportの使用方法

AIアシスタントは既存のGitHub Supportの問い合わせフォームに直接組み込まれているため、ユーザーは特に準備をすることなく利用できるという。GitHubでは、2023年8月より無作為に選ばれたGitHub Enterpriseユーザーに対してCopilot in GitHub Supportを先行でリリースしていたが、今回、十分なフィードバックを得て準備が整ったことで一般公開に至ったという。

GitHub Supportの問い合わせフォームからチャットを始める 出典:The GitHub Blog

GitHub Supportは、GitHubで有料プランを契約しているユーザーが利用できる。Copilot in GitHub Supportが有効になっている場合、GitHub Supportの問い合わせフォームにAIアシスタントとのチャットを開始するボタンが表示される。AIとの会話の途中で、人間による支援を求めるためのチケットを発行することも可能。

GitHubでは、Copilot in GitHub Supportのエクスペリエンスを改善するため、ユーザーからのフィードバックを募集している。