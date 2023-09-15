アスクルは9月15日、事業所向け（BtoB）通販サービス「ASKUL」「ソロエルアリーナ」において、Apple 製品の販売を開始すると発表した。

今回、顧客から「Appleの製品を販売してほしい」という声が多く寄せられ、ASKUL WebサイトでiPadやMacBook、Apple PencilなどのApple製品が頻繁に検索されていたことから、Apple製品の販売に踏み切ったという。

ASKUL Webサイトでは、iPadシリーズ、MacBookシリーズ、Apple Pencil、AirPods Pro、AirTagなどの人気の定番商品だけでなく、仕事場で需要が高いSSD、PCメモリ、モジュール、純正ケーブル、他周辺機器など、通常店頭で在庫していない商品も取りそろえる。

ASKUL WebサイトでiPadシリーズが購入可能に

まずは149商品から販売を開始し、顧客のニーズに合致する商品の品ぞろえを順次拡大していく。

主な取扱製品は、iPad、iPad Pro、iPad Air、iPad mini、MacBook Pro、MacBook Air、Mac Studio、Studio Display、Apple Pencil、Magic Mouse、Magic Keyboard、AirPods、AirTag、充電ケーブル、充電器、アダプタなど。

今後は、ASKUL WebサイトでApple製品と他社製品を同時に買い物かごに入れて注文することが可能になる。