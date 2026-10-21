Microsoftは、MAI-Code-1.1-Flash: Better, faster, at a quarter of the costにおいて、コーディングAIモデル「MAI-Code-1.1-Flash」のローカル実行版を公開した。3ビット量子化によってメモリ使用量を削減し、開発者自身のPC上でAIコーディングを実行できる。ただし、良好なパフォーマンスを得るには120GBを超えるメモリが推奨されており、一般的なPCでの利用にはハードルがある。

開発者は対応するハードウェアを用意することで、クラウドサービスに依存することなく、自身のPC上でコーディングAIエージェントをローカル利用できる。ソフトウェア開発者にとって期待のAIモデルだが、ハードウェア要件が課題として浮上した。

3ビット量子化でメモリ削減、コーディング性能も維持

MAI-Code-1.1-Flashは、従来モデルと比較してコーディング性能も向上している。Microsoftによると、GitHub Copilot CLIにおける「Terminal-Bench 2.1」の評価結果は22%改善し、.NET関連のタスクでも15%の性能向上を達成した。また、GitHub Copilotでのトークン生成速度は25%向上し、タスクの完了に必要なトークン数も25%削減したという。

今回公開されたモデルは、メモリ使用量を抑えるために3ビット量子化を採用している。量子化によって必要なメモリーを削減しながら、256Kのコンテキストウィンドウを維持する設計だ。Microsoftによると、量子化版はSWE-Bench VerifiedとTerminal-Bench 2.1の評価において、Full-Precisionモデルに匹敵するコーディング性能を発揮するという。

ただし、ローカル実行には大容量メモリを搭載したPCが必要となる。Microsoftは良好なパフォーマンス性能を得るために120GBを超えるメモリ容量を推奨しており、一般的なPCでは快適に動かすことが難しい。本格的なコーディングAIモデルのダウンロードが可能になった一方、実際に活用できるか否かは開発者が所有するハードウェアに左右される。

ローカル実行には高額なPCが必要、クラウドとの併用も想定

対応機器の例として挙げられるのが、Microsoftが同日発表した新型PC「Surface Laptop Ultra」だ。最上位構成には128GBのユニファイドメモリが搭載され、推奨容量をわずかに上回る。

最上位構成には128GBのユニファイドメモリが搭載される「Surface Laptop Ultra」

はじめから計画にあったのかは定かでないが、新型ノートPCの発表と同時に、その大容量メモリーを活用できるローカルAIモデルを公開した形となった。なお、最上位モデルの価格は5899ドル(国内価格は109万4280円)からとなる。

MAI-Code-1.1-Flashを利用できる開発者は、クラウドに依存せず、自身のPC上でAIコーディングの一部を実行できるようになる。Microsoftは、より高度な処理が必要な場合にはクラウドモデルを併用することを想定している。

Microsoftは、GitHub Copilotアプリ、GitHub Copilot CLI、Visual Studio Codeにおいて、10月末までにMAI-Code-1.1-Flashのローカル実行機能への試験的アクセスを提供する予定だ。ローカルモデルの呼び出しには推論料金が発生せず、より高度な処理が必要な場合にはクラウドモデルを併用する仕組みとなる。

メモリ価格が高騰する中で、120GBを超える開発環境の構築は容易ではない。投資余力のある開発者に限られる話ではあるが、クラウドに依存しないAIコーディング環境を手にすることが可能だ。

コスト面でも改善が図られている。Microsoftによると、MAI-Code-1.1-Flashは従来モデルと比較して提供価格を4分の1に引き下げた。また、ローカル実行ではモデルの呼び出しに伴う推論料金が発生しない。ただし、快適な動作には大容量メモリを搭載した高額なPCが必要となるため、導入コストとの兼ね合いが課題になる。