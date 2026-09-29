Windows Centralは2026年9月26日(現地時間)、「Microsoft doesn't think Surface needs to compete with MacBook Neo: "We do not have to play in every field"｜Windows Central」において、Microsoftが低価格帯のSurface PCを2026年中に投入しない可能性を報じた。

これはWindows Centralの記者がSurface部門のコーポレートバイスプレジデントを務めるBrett Ostrum氏と直接対話する機会を得て確認した情報だ。記者はMacBook Neoと競争する意向があるのか質問したのに対し、同氏は「あらゆる分野で勝負する必要はない」と述べ、低価格帯Surfaceの投入に慎重な姿勢を示したという。

低価格帯PCはOEMメーカーにまかせる方針

同社はこれまでゲーミングPCを製品化してこなかったが、同氏はその理由として「OEMメーカーがその分野で十分に成功しているから」と述べた。

つまり、Windows搭載PCはOEMメーカーによって顧客のニーズが満たされており、あえてMicrosoftが参入する必要はないとの主張だ。低価格帯PCについても同じ考えを示し、しばらく新製品を投入していない理由を「より低価格なデバイスの提供は、OEMメーカーにその分野での活躍を任せることにした」と説明した。

一方で、報道関係者、販売店、パートナーから低価格帯PCに参入すべきとの意見が寄せられていることを明らかにした。この要望について同氏は、意見を考慮し、いくつかの選択肢を検討するとしながらも、「あらゆる分野で勝負する必要はない」と述べた。

Surfaceはプレミアム路線へ

Microsoftは過去に、600ドルを下回るSurface GoやSurface Laptop Goを出荷していた。Windows Centralは、当時は部品不足による価格上昇が起きる前であり、Surface部門の経営体制も現在とは異なっていたと指摘している。現在のSurfaceはプレミアム製品群に軸足を置いたラインアップとなっている。

Windows Centralによると、現在のMicrosoftはSurface PCの価格帯を「エントリープレミアム」、「プレミアム」、「ウルトラプレミアム」の3つに分類して取り扱っているとのこと。エントリープレミアムは最も手頃な価格帯との位置付けだが、該当するSurface PCはいずれも1000ドル以上からとなる。

10月7日には新しいSurface Laptop Ultraについて詳しい情報が示される予定だ。ハイエンドモデル中心のSurface製品を整え、当面は低価格帯を避ける姿勢を示している。

  • Surface Laptop Ultra　出典：Microsoft

    Surface Laptop Ultra　出典：Microsoft

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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