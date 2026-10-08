Microsoftは10月7日、NVIDIAの「RTX Spark」を搭載する15型ノートPC「Surface Laptop Ultra」の予約受付を開始した。グローバルでの価格は2,599ドルからで、10月16日に発売する。

NVIDIA「RTX Spark」搭載の「Surface Laptop Ultra」予約開始。磁気式USB-C充電搭載

Surface Laptop Ultraは、クリエイターや開発者向けに設計された高性能ノートPC。NVIDIAのArmベースCPUとBlackwell世代のRTX GPUを統合したRTX Sparkを採用し、最大128GBのユニファイドメモリを搭載できる。最大1PFLOPSのAI演算性能を謳い、1,200億パラメータを超えるAIモデルのローカル実行にも対応する。

ディスプレイには15型の「PixelSense Ultra」タッチスクリーンを搭載。Mini LEDバックライトを採用し、HDRピーク輝度は最大2,000cd/平方mに達する。タッチパッドは従来の15型Surface Laptopより30%大型化し、触覚フィードバックにも対応する。

筐体は厚さ18mm未満、重量約2kg未満に抑えながら、従来モデル比で最大2.5倍の熱処理能力を持つ新しい冷却機構を採用。ストレージはユーザーによる交換が可能で、本体色はプラチナとナイトフォールの2色を用意する。

インターフェイスにはUSB Type-C×3、USB Type-A、HDMI、SDカードリーダー、3.5mm音声端子を搭載。新たに採用した「Magnetic Connect」は、USB Type-C端子に充電ケーブルを磁力で固定できる仕組みで、充電時以外は通常のUSB Type-C端子として利用できる。最大3台の4K外部ディスプレイへの出力にも対応する。