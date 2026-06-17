米Microsoftは6月16日（現地時間）、Qualcommの「Snapdragon X2」シリーズを搭載した「Surface Pro 13インチ」(第12世代)と「Surface Laptop 13.8インチ」「Surface Laptop 15インチ」（第8世代）を発表した。いずれもWindows on ArmベースのCopilot+ PCで、前世代からグラフィックス性能やAI処理性能を高めたモデルとなる。直販サイトでの価格は、第12世代 Surface Pro 13インチが291,280円から、第8世代 Surface Laptopは、13.8インチが291,280円から、15インチがが327,580円からである。

筐体サイズや基本的なポート構成は前世代から大きく変わっておらず、主な刷新点はプロセッサの更新、グラフィックス性能とAI処理性能の向上、新色の追加などである。

SoCには、10コアのSnapdragon X2 Plus、または12コアのSnapdragon X2 Eliteを搭載する。NPU（Neural Processing Unit）の処理性能が前世代比で約1.8倍の80TOPSとなり、オンデバイスAI処理を重視するCopilot+ PCとしての性能を底上げした。GPUもAdreno X1からAdreno X2に進化している。性能を高めた一方で、バッテリー駆動時間は前世代より延びている。

Surface Pro 13インチは、着脱式キーボードを組み合わせて利用する2in1 PCである。背面には、最大165度まで角度を調整できるフルフリクションヒンジのキックスタンドを備える。13インチのPixelSense Flowタッチスクリーンを搭載し、ディスプレイはOLEDまたはLCDを選択できる。解像度は2880×1920ピクセル、リフレッシュレートは最大120Hz。Microsoftによると、グラフィックス性能は前世代から最大53％の強化となっている。ポートはUSB4対応のUSB-Cを2基とSurface Connectを備える。

アクセサリは別売りで、Surface スリム ペン（第2世代）、Surface Pro 13インチ フレックス キーボード、Surface Pro 13インチ キーボード（ペン収納付き）などを利用できる。また、ペンはMicrosoft Pen Protocol（MPP）に対応し、従来の13インチ用Surface Proキーボードもそのまま利用可能である。

ディスプレイ ：タッチスクリーン 13インチ PixelSense Flowディスプレイ（LCD、OLED）、解像度: 2880 x 1920（267PPI）、縦横比: 3:2、リフレッシュ レート: 最大120Hz

：タッチスクリーン 13インチ PixelSense Flowディスプレイ（LCD、OLED）、解像度: 2880 x 1920（267PPI）、縦横比: 3:2、リフレッシュ レート: 最大120Hz SoC ：Snapdragon X2（Plus 10コア、Elite 12コア）

：Snapdragon X2（Plus 10コア、Elite 12コア） メモリ ：16GB/24GB/32GB/64GB、LPDDR5x RAM

：16GB/24GB/32GB/64GB、LPDDR5x RAM ストレージ ：256GB/512GB/1TB、Gen 4 SSD

：256GB/512GB/1TB、Gen 4 SSD ポート ：USB4 x 2基、Surface Connect、Surface Pro 13インチキーボードポート

：USB4 x 2基、Surface Connect、Surface Pro 13インチキーボードポート ワイヤレス ：Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4

：Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4 カメラ ：QHDフロントSurface Studioカメラ

：QHDフロントSurface Studioカメラ バッテリー駆動時間 ：15.5時間(ビデオ再生)/11.5時間(Web)

：15.5時間(ビデオ再生)/11.5時間(Web) カラー ：プラチナ、ブラック、デューン

：プラチナ、ブラック、デューン サイズ ：287×209×9.3mm、895g（本体のみ）

Surface Laptopは、13.8インチと15インチの2サイズを展開するクラムシェル型ノートPCである。グラフィックス性能は前世代比で最大58％向上した。アダプティブタッチモードを備えたSurface高精度触覚タッチパッドを搭載し、Windows 11や対応アプリで操作時のフィードバックを得られる。

13.8インチモデルには新色ジェイドが追加され、プラチナ、ブラック、デューンと合わせて4色から選択できる。15インチモデルはプラチナとブラックの2色展開である。