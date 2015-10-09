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「オリエント時計」の最新情報・話題まとめ

国内老舗の時計メーカー。代表的な機械式時計のブランド、オリエントスターをはじめ、カジュアルウオッチのスタイリッシュアンドスマート、女性向けウオッチのイオなど、各ブランドの情報を紹介。

2018年06月02日(土)

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オリエント、薄型の機械式時計「スリムスケルトン」「スリムデイト」

時計 / ウェアラブル 06/02 20:51

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オリエント、新型機械式ムーブメントの「ヘリテージゴシック」など

時計 / ウェアラブル 06/02 20:50

2017年10月29日(日)

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スコットランドの伝統をイメージした機械式時計「オリエントスター」

時計 / ウェアラブル 10/29 09:00

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シルバーとブルーが美しい機械式時計「オリエントスター スケルトン」

時計 / ウェアラブル 10/29 09:00

2017年05月02日(火)

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軽やかな機械式時計「オリエントスター アーバンスタンダード Titanium」

時計 / ウェアラブル 05/02 20:44

2017年03月19日(日)

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オリエント、人気クロノグラフ「Neo 70's Horizon」に2つの新色

時計 / ウェアラブル 03/19 19:19

2016年12月21日(水)

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手巻きスケルトンの機械式時計「オリエントスター スケルトン」限定モデル

時計 / ウェアラブル 12/21 19:12

2016年11月04日(金)

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オリエント、70年代テイストの「Neo 70'sソーラーパンダ Xmas限定モデル」

時計 / ウェアラブル 11/04 10:37

2016年10月28日(金)

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レトログラードを備えたクラシカルな機械式時計「オリエントスター」

時計 / ウェアラブル 10/28 13:44

2016年10月03日(月)

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機械式時計「オリエントスター」、65周年記念の限定スケルトンモデル

時計 / ウェアラブル 10/03 17:27

2016年09月05日(月)

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オリエント、自社製ムーブメント採用で文字板/裏面スケルトンの機械式時計

時計 / ウェアラブル 09/05 15:22

2016年05月19日(木)

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色分け針がポップな時計「スタイリッシュ&スマート ソーラークロノグラフ」

時計 / ウェアラブル 05/19 20:59

2016年05月15日(日)

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オリエント、ブーケの花々をスワロフスキーで表現した女性向け時計「iO」

時計 / ウェアラブル 05/15 10:00

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オリエント、星形カットのガラスが輝く女性向け腕時計「Neo 70's」

時計 / ウェアラブル 05/15 10:00

2016年05月06日(金)

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オリエント、上品なフェイスの機械式時計「クラシックセミスケルトン」

時計 / ウェアラブル 05/06 16:06

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機械式ムーブメントに魅入る「オリエントスター モダンスケルトン」

時計 / ウェアラブル 05/06 15:28

2016年04月12日(火)

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国産ムーブメントの機械式時計「オリエントスター ワールドタイム」

時計 / ウェアラブル 04/12 14:04

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オリエント、カジュアルなソーラー電波時計「スタイリッシュ&スマート」

時計 / ウェアラブル 04/12 14:04

2016年03月06日(日)

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オリエント、1970年代をアレンジした腕時計「Neo 70's ソーラーパンダ」

時計 / ウェアラブル 03/06 14:43

2015年11月29日(日)

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オリエント、ペアウオッチ「ワールドステージコレクション」を全16モデル

時計 / ウェアラブル 11/29 08:00

2015年11月26日(木)

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オリエント、世界限定3,000本「ワールドステージコレクション SUN&MOON」

時計 / ウェアラブル 11/26 22:06

2015年10月28日(水)

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オリエント、ナチュラル&プレーンな女性向けソーラーウオッチ「iO」

時計 / ウェアラブル 10/28 18:22

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オリエント、女性向けソーラー電波ウオッチ「iO」クリスマス限定モデル

時計 / ウェアラブル 10/28 18:22

2015年10月19日(月)

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オリエント、レーシングチーム「STI」コラボの機械式時計「M-FORCE」

時計 / ウェアラブル 10/19 15:44

2015年10月16日(金)

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軽さが魅力の機械式時計、オリエントスター アーバンスタンダード TITANIUM

時計 / ウェアラブル 10/16 12:11

2015年10月09日(金)

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オリエント、どこか懐かしく愛着の湧く機械式の腕時計

時計 / ウェアラブル 10/09 13:51

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オリエントの65周年を記念した世界限定の機械式時計「モダンスケルトン」

時計 / ウェアラブル 10/09 13:50

2015年09月19日(土)

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レトロ感＋現代テイストの腕時計「オリエント Neo70's ソーラー電波」

時計 / ウェアラブル 09/19 17:59

2015年09月16日(水)

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オリエント、華奢なフォルムの女性向け時計「MOUSSY クラシック スクエア」

時計 / ウェアラブル 09/16 17:29

2015年09月11日(金)

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伝統的かつ現代的な機械式時計「オリエントスター エレガントクラシック」

時計 / ウェアラブル 09/11 13:52

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