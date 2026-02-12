オリエントスター 2026年春夏新作 - 1964年のオリジナルを再解釈した75周年記念「M42 ダイバー1964 1st エディション F6 デイト 200m」

オリエントスターはブランド75周年を迎え、スポーツコレクション「M42」から75周年記念モデル「M42 ダイバー1964 1st エディション F6 デイト 200m」を発表。3月5日に発売する。1964年に誕生した「オリンピアカレンダーダイバー」を再解釈したモデルだ。

ブランドの歴史においてダイバーズの原点ともいえる1964年の「オリンピアカレンダーダイバー」に光を当て、75周年記念モデルとして現代に復刻。ヴィンテージの意匠を踏襲しつつ、ISO6425規格に準拠する200mスキューバ潜水用防水を備えた本格的なダイバーズウオッチへとした。世界限定700本（国内400本、海外300本）。

1964年モデルの意匠を受け継ぐケースデザイン

オリエントスター「M42 ダイバー1964 1st エディション F6 デイト 200m」

アロー型の時分針、立体的なカットインデックス、りゅうずガードを持たないケースフォルムなど、1964年モデルに通じるデザインを随所に取り入れた。一方で、回転ベゼルやケース構造は現代的な設計とし、ヴィンテージルックにとどまらない実用性を確保している。

ケース径は41mm。ねじ込み式りゅうずとスクリューバックを備え、ISO6425規格に準拠する200mスキューバ潜水用防水を実現。単なる復刻ではなく、現代ダイバーズとしての性能を備える。裏ぶたには「Orient Star 75th Anniversary」の刻印とシリアルナンバーが入る。

文字板はブルーグレーからブラックへと移ろうグラデーション仕上げ。「夜空と深海」をイメージしており、夜空に輝く星の光を受けて変化する海面を表現したデザインは、中心から外周へと濃くなる色調が海面から深海へと続く世界を思わせる。限定仕様のカラーリングは、スポーツモデルでありながら落ち着いた表情を与え、日常の装いにもなじむ。

ムーブメントは自社製の手巻きつき自動巻き機械式「キャリバーF6N47」を搭載。パワーリザーブは50時間以上、精度は日差+25秒～-15秒（静的精度）だ。文字板上にパワーリザーブ表示を備える点も特徴で、機能性と合わせて視覚的なアクセントになっている。

1964年のオリジナルモデルを受け継ぎながら、ISO6425準拠の200m防水という現代的な性能を備えた本作は、単なる復刻にとどまらない。ヴィンテージの空気感と実用ダイバーとしての確かさを両立させ、75周年という節目にブランドの原点を改めて示した1本だ。

オリエントスター M42 ダイバー1964 1st エディション F6 デイト 200m 75周年記念モデル

コレクション：スポーツコレクション（M42）

品番：RK-AU0503N

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール（SUS316L）

ケースサイズ：縦49.6mm×横41.0mm×厚さ14.5mm

風防：両球面サファイアクリスタル（ARコーティング）

防水性能：200mスキューバ潜水用防水（ISO6425準拠）

ムーブメント：手巻きつき自動巻き機械式「キャリバーF6N47」

パワーリザーブ：50時間以上

精度：日差+25秒～-15秒（静的精度）

限定本数：世界限定700本（国内400本）

発売日：2026年3月5日

価格：15万700円

