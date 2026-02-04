オリエントスター 2026年春夏新作 - メテオライト（隕石）文字板を採用した75周年記念「M34 F8 デイト」

オリエントスターはブランド75周年を迎え、コンテンポラリーコレクション「M34」から75周年記念モデル「M34 F8 デイト」を発表。世界限定255本（国内は公式オンラインストア限定20本、海外235本）にて展開し、ダイヤルにメテオライト（隕石）を用いた点が大きな特徴だ。

オリエントスター コンテンポラリーコレクション「M34 F8 デイト」（RK-BX0010A）

コンセプトは「悠久の時を超えて宇宙を旅し、地球に辿り着いた隕石。その神秘を身にまとい見つめることで、内なる知的探究心が呼び覚まされる」、デザインテーマは「時空を超えて形成された、神秘的で魅惑的な結晶の造形（メテオライト）」――。

鉄とニッケルを主成分とする鉄隕石からなるメテオライト文字板は、スウェーデン北部で発見された「ムオニオナルスタ隕石」を用いている。ウィドマンシュテッテン構造と呼ばれる結晶の幾何学模様が美しく、宇宙空間で長い年月をかけて冷却されることで生まれた特有のパターンを持つ。

文字板の原材料はこの隕石をスライスしたもので、1つずつ模様が異なる。加工後は銀色蒸着処理（防錆薄膜コーティング）を施して結晶構造を保ち、表情の違いが際立つ。

12時位置のパワーリザーブインジケーターは別素材となり、2枚ダイヤル構成によってパワーリザーブインジケーターに立体感を持たせている。また、シースルーバックの裏ぶたには「Orient Star 75th Anniversary」の刻印とシリアルナンバーが入る。

ムーブメントは自社製の自動巻き機械式「キャリバーF8N64」を搭載。オリエントスターのムーブメントならではのシリコン製がんぎ車を持ち、パワーリザーブは60時間以上、精度は日差+15秒～-5秒の精度（静的精度）となっている。

宇宙空間で長い時間をかけて形成された結晶構造を、日常の腕元で眺めるという体験はこのモデルならではの魅力だ。メテオライトの個性と自社製キャリバーF8N64の組み合わせには、オリエントスターの歴史も感じる。75周年という節目にふさわしく、ブランドの歩みと技術の積み重ねを表す1本だ。

オリエントスター M34 F8 デイト 75周年記念モデル

コレクション：コンテンポラリーコレクション（M34）

品番：RK-BX0010A

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール（SUS316L）

ケースサイズ：縦47.3mm×横40.0mm×厚さ12.9mm

風防：両球面サファイアクリスタル（両面無反射SARコーティング）

裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック

防水性能：10気圧

ムーブメント：手巻きつき自動巻き機械式「キャリバーF8N64」

駆動時間：60時間以上

精度：日差+15秒～-5秒（静的精度）

限定本数：世界限定255本（国内20本 公式オンラインストア限定）

発売日：2026年3月5日

価格：41万2,500円

