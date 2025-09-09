【実機写真】オリエントスター 2025秋冬新作 - 雪明かりが描く世界をつなぐ青、「Moving Blue」限定3モデル

オリエントスターの「Moving Blue（ムービングブルー）～世界をつなぐ感動の青～」シリーズは、世界をつなぐ空や海の色をテーマにした機械式時計のコレクション。その第6弾となる新作の限定3モデルが9月18日に発売される。
今回は、オリエントスターのコンテンポラリーコレクションから「モダンスケルトン」と「セミスケルトン」、クラシックコレクションからレディースモデルの「クラシックセミスケルトン」という3モデルだ。それぞれ、皮革の替えバンドが付属するオリエントスター プレステージショップ限定モデルも用意される。
新作のテーマは「雪明かり」だ。新しいカラーとなるブルーグレーの文字板は、上半分に濃いネイビーのグラデーションを描く。地面に積もった雪から光が反射して下側が明るくなっている夜の情景を表現し、明暗のニュアンスが穏やかで美しい冬の雪景色を連想させる。
コンテンポラリーコレクションのモダンスケルトンとセミスケルトンは、基本的なデザインはスポーティー寄りだが、ピンクゴールドの秒針、パワーリザーブインジケーターの針、12時位置のローマンインデックス「XII」が、ブルーグレーの文字板と大変よく溶け込んでいる。ちなみにインデックスの「XII」は、上空の月に見立てたものだ。
レディースモデルのクラシックセミスケルトンは、ややトーンを抑えたブルーグレーの文字板に、ピンクゴールドの針とりゅうずが華を添えている。
これらのブルーグレーの文字板、とても淑やかで上品な印象。コントラストは控えめだが視認性は問題なく、大人の袖口によく似合いそうだ。セミスケルトンの窓もピンクゴールドの部分も過度な主張がなく、ダイヤルや時計全体としての一体感がいい。オリエントは「絵画のような情景の中で静かに流れる時間が詩的な雰囲気を醸し出す」としている。おもな仕様、ラインナップと価格、限定数は以下の通りだ。
コンテンポラリーコレクション「モダンスケルトン」
- 型番：RK-AV0132L
- 限定数：1,000本（国内300本／海外700本）
- 価格：108,900円
- ケース素材：ステンレススチール
- ケースサイズ：縦49mm×横41mm×厚さ12mm
- バンド：ステンレススチール
- 風防：サファイアクリスタル（Anti-Reflective coating）
- 裏ぶた：無機ガラスのシースルーバック、シリアルナンバー刻印
- 防水性能：10気圧
- ムーブメント：自社製の手巻き付き自動巻き機械式「キャリバー F6F44」
- パワーリザーブ：50時間以上
コンテンポラリーコレクション「モダンスケルトン」プレステージショップ限定モデル
- 型番：RK-AV0133L
- 限定数：150本
- 価格：11万4,400円
- バンド：ステンレススチール、および皮革の替えバンド付属
コンテンポラリーコレクション「セミスケルトン」
- 型番：RK-AT0021L
- 限定数：900本（国内250本／海外650本）
- 価格：8万5,800円
- ケース素材：ステンレススチール
- ケースサイズ：縦46.2mm×横39.3mm×厚さ12.2mm
- バンド：ステンレススチール
- 風防：サファイアクリスタル（Anti-Reflective coating）
- 裏ぶた：無機ガラスのシースルーバック、シリアルナンバー刻印
- 防水性能：10気圧
- ムーブメント：自社製の手巻き付き自動巻き機械式「キャリバー F6R42」
- パワーリザーブ：50時間以上
コンテンポラリーコレクション「セミスケルトン」プレステージショップ限定モデル
- 型番：RK-AT0022L
- 限定数：150本
- 価格：9万1,300円
- バンド：ステンレススチール、および皮革の替えバンド付属
クラシックコレクション レディース「クラシックセミスケルトン」
- 型番：RK-ND0022L
- 限定数：600本（国内150本／海外450本）
- 価格：6万8,200円
- ケース素材：ステンレススチール
- ケースサイズ：縦36.6mm×横30.5mm×厚さ11mm
- バンド：ステンレススチール
- 風防：ボックス無機ガラス
- 裏ぶた：無機ガラスのシースルーバック、シリアルナンバー刻印
- 防水性能：日常生活用強化防水（5気圧）
- ムーブメント：自社製の手巻き付き自動巻き機械式「キャリバー 55C22」
- パワーリザーブ：40時間以上
クラシックコレクション レディース「クラシックセミスケルトン」プレステージショップ限定モデル
- 型番：RK-ND0023L
- 限定数：100本
- 価格：7万3,700円
- バンド：ステンレススチール、および皮革の替えバンド付属