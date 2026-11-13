今回取り上げる3本のうち、特に価格の変化が大きいのが、ホワイトのコンピューター文字盤を備えたデイトジャスト。2020年当時50万円前後だった価格は、現在140万円となっている。

一方、シャンパンカラーの文字盤に10ポイントのダイヤモンドを配したデイトジャストは、2019年当時60万円前後から現在125万円に。ホワイト文字盤のエクスプローラーIIも、2022年当時160万円前後から現在210万円となっている。華やかなドレスモデルから実用性の高いスポーツモデルまで、それぞれの特徴を見ていこう。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エクスプローラーⅡ 226570 SS 自動巻 ランダム番

2021年に登場した、ロレックスの探検家用モデル「エクスプローラーII」です。視認性に優れるホワイトラッカー仕上げの文字盤は、通称「ポーラーダイヤル」として高い人気を誇ります。初代モデル(Ref.1655)を彷彿とさせるオレンジ色の24時間針が鮮やかなアクセント。

時分針の根元はマットブラックに処理され、針が浮き上がって見える「ファントム効果」も特徴です。堅牢なオイスターブレスレットを組み合わせ、ムーブメントには約70時間パワーリザーブのCal.3285を搭載。先代の意匠を継承しつつ、中身を大きく進化させたハイスペックな一本です。

ロレックス エクスプローラーⅡ 226570 SS 自動巻 ランダム番

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販売価格(税込) 2,100,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーⅡ

通称 エクスプローラーⅡ

型式 226570

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 42mm 腕周り最大約: 20cm

カラー 文字盤カラー: ホワイト

付属品 純正ボックス 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

爽快な清潔感と圧倒的な実用性を誇る、エクスプローラーII Ref.226570。スポーツ系ロレックスでは数少ないクリーンな白文字盤を楽しめます。

最新世代の現行モデルで、約70時間のパワーリザーブのおかげで、使い勝手が良いのも魅力。機能点検も完了しており、安心してご使用いただけます。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス デイトジャスト 16233 SSxYG 自動巻 S番

1988年から2004年まで製造された、デイトジャストのロングセラーモデルです。イエローゴールドとステンレスを組み合わせた華やかな36mmケースに、ブランドロゴを幾何学的に配した通称「コンピューター文字盤」を採用しています。

清潔感のあるホワイトダイヤルにゴールドのアラビア数字が浮かび上がる、立体的で知的な表情が特徴。信頼性の高いキャリバー3135を搭載し、手元に個性と品格を添える一本です。

ロレックス デイトジャスト 16233 SSxYG 自動巻 S番

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販売価格(税込) 1,400,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 16233

素材 ケース: ステンレススチール x イエローゴールド、ブレス: ステンレススチール x イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ホワイトコンピューター/アラビア

付属品 純正ボックス 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 インデックスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。1993-1994年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの王道に個性と遊び心が宿るデイトジャストRef.16233。文字盤に立体的なロゴ模様が施されているため、見る角度や光の当たり方によって陰影が変わり、毎日着けても飽きないモデルです。

純正の箱と保証書が揃い、オーバーホールと外装仕上げが施された安心感も私の推しポイントです。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス デイトジャスト 16233G SSxYG 自動巻 W番

1988年頃に登場したロレックスの王道モデル「デイトジャスト」。ステンレスとイエローゴールドを組み合わせた流行に左右されないデザインが魅力です。高級感のあるシャンパンカラーの文字盤には10ポイントのダイヤモンドをセッティング。

ムーブメントには、カレンダーのクイックチェンジ機能を備え、高い信頼性を誇る自動巻Cal.3135を搭載。こちらはドレッシーでしなやかな装着感の5連ジュビリーブレス仕様です。

ロレックス デイトジャスト 16233G SSxYG 自動巻 W番

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販売価格(税込) 1,250,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 16233G

素材 ケース: ステンレススチール x イエローゴールド、ブレス: ステンレススチール x イエローゴールド

商品ランク 中古品B、使用感のある中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 18cm

カラー 文字盤カラー: ゴールド/ダイヤモンド

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 針にくもりあり。 王冠にくもりあり。部分的に多少ですが小傷があります。 W番(1995-1996年ごろ製造)。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの象徴として気品を放つデイトジャストRef.16233G。本個体は1995〜1996年頃製造のW番で、1995年頃から採用された角を落とした八角形の面取り台座を備えています。

従来の台座に比べて光を受ける反射面が増え、石の輪郭に沿って留められているため、ダイヤそのものがひと回り大きく見え、より一層華やかに輝きます。純正ボックス付きで、精度調整と外装仕上げが施されています。（コメ兵 鳥居 真）

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