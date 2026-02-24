オリエントスター 2026年春夏新作 - 文字板を刷新した人気の3針機械式「コンテンポラリーデイト」

オリエントスターは、長年親しまれてきた「コンテンポラリーデイト」コレクションの文字板デザインをリニューアルした新作を3月5日に発売する。75周年記念の世界1,200本限定モデル（国内300本・海外900本）と、2種類のレギュラーモデルだ。

3針（時分秒）と日付、パワーリザーブインジケーターを持つ機械式の「コンテンポラリーデイト」は、オンオフを問わず幅広いシーンで身に着けやすいモデルとして人気を集め、オリエントスターの定番シリーズとなっている。今回の最新作では、その特徴を引き継ぎつつ文字板デザインを刷新し、ディテールとカラーをリニューアルした。

限定モデルはオーロラをイメージ

オリエントスター コンテンポラリーコレクション「コンテンポラリーデイト」、オリエントスター 75周年記念限定モデル「RK-AU0114E」

75周年記念モデルは、リニューアルした文字板に極光（オーロラ）をイメージしたグリーングラデーションを施した。中心から外周へ向かって明るさが変化する幻想的な色調が特徴で、宇宙の神秘を表現している。裏ぶたには75周年のアニバーサリーマークとシリアルナンバーを刻む。

シンプル化したパワーリザーブ表示

大きな変更点のひとつは、ブランドのアイコンとも言えるパワーリザーブインジケーターだ。従来は立体パーツの目盛りと印刷の数字を組み合わせていたが、新作では印刷のみへと変更。文字板と連続する一体感のある仕上がりとなった。

文字板には型打ちによる砂地模様を施し、その上にクリア塗装を重ねることで、質感と艶のコントラストを表現。インデックスも丸みを帯びた形状からエッジの効いたシャープなデザインへ改められ、全体的によりモダンになった印象だ。

レギュラーモデルの文字板には、くすんだ色調のパープルやベージュといったニュアンスカラーを採用。控えめで落ち着いた色合いが特徴で、日常使いしやすい雰囲気でまとまっている。

常用する機械式時計の候補に

新しい「コンテンポラリーデイト」は視認性や装着感といった基本はもちろん、ディテールと色調を見直すことで現代的な表情に仕上げられている。限定モデルのグリーングラデーションダイヤルは印象的な存在感を放ち、レギュラーモデルのニュアンスカラーは日常に溶け込みやすい控えめな魅力。日常用の機械式時計として幅広いユーザー層の選択肢となるだろう。

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：縦46.9mm×横38.5mm×厚さ12.3mm

風防：サファイアクリスタル（ARコーティング）

裏ぶた：無機ガラスのシースルーバック（限定刻印・シリアルナンバー入り）

ブレスレット／ストラップ：ステンレススチール（RK-AU0112V・RK-AU0114E）、グレーレザー（RK-AU0113Y）

防水性能：10気圧

ムーブメント：手巻き付き自動巻き機械式「キャリバーF6N43」

パワーリザーブ：50時間以上

精度：日差+25秒〜−15秒

発売日：2026年3月5日

価格：RK-AU0112V（7万7,000円）、RK-AU0113Y（7万4,800円）、RK-AU0114E（8万2,500円、限定モデル）

