オリエントスターから、ブランド誕生75周年を記念するフラッグシップモデル「オリエントスタースケルトン」が登場する。35年にわたるスケルトンモデルの歴史を背景に、「時空間」をテーマとした新開発の手巻きムーブメントを搭載。世界限定130本、日本国内は限定75本だ。

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75周年の節目に登場した新たなスケルトン

オリエントスターは、1991年の「モンビジュ」からスケルトンモデルを手がけてきた。2021年にはシリコン製がんぎ車を備えた「M45 F8 スケルトン ハンドワインディング」を発表するなど、長年にわたって機械式ムーブメントを“見せる”表現を磨いている。今回の「オリエントスタースケルトン」は、その35年の歩みを受け継ぐ75周年記念モデルだ。

テーマは「時空間」。一般的な文字板を設けず、新開発の手巻きムーブメント「F9B82」そのものが時計の表情をつくる。ムーブメントに広がる複数のサークルは、枯山水の波紋や太陽系の星々の軌道を思わせるもの。時計の表裏から内部を見通せるスケルトンならではの奥行きと、日本的な「間」の感覚を重ねたデザインとなっている。実機を眺めると、従来のモデルよりもスケルトン部分の面積が増えており、少し大げさだが一見するとムーブメントが入っていないかのよう。

細部の仕上げも見どころだ。3層を成す多重サークルにはダイヤモンドカットによる鏡面面取りを施し、ラッピングねじにも面取りを加えた。さらに、手作業による筋目模様とラインの墨入れ、青焼きによるスケルトン針やねじを組み合わせる。青焼きの針は、スケルトン針では珍しい、くり抜き形状としている。

ケースはSUS316Lステンレススチール製で、サイズは直径40mm、厚さ9.5mm。ケースとラグの一部にはザラツ研磨による鏡面仕上げを施した。SAR（Super Anti-Reflective coating）コーティングを施した両球面サファイアクリスタルの風防は、99％の透過率だとする。裏ぶたもサファイアクリスタルのシースルー仕様で、「Orient Star 75th Anniversary」の文字と限定シリアルナンバーを刻む。

ストラップにはブラックのゴート（山羊）皮革を採用。自然植物由来のタンニンで鞣したあと、日本伝統の「茶利八方」と呼ばれる手揉みを縦・横・斜めの八方向から施し、独特のシボを引き出した。手縫いステッチで仕上げており、柔らかく優しい手触りは手首へのフィット感もいい。中留には新設計のプッシュ三つ折式バックルを組み合わせている。ゴート皮革はバッグや財布などによく使われるが、腕時計のストラップは珍しい。

ムーブメントは新開発した自社製の手巻き機械式「キャリバーF9B82」だ。シリコン製がんぎ車を備え、パワーリザーブはオリエントスターとして最長となる72時間以上。精度も向上し、日差+10秒～-4秒となっている。フェイスにはパワーリザーブインジケーターを配置。

今回のオリエントスタースケルトン（RK-BR0001N）は2026年12月10日発売予定。価格は110万円。世界限定130本で、国内75本、海外55本を用意する。国内では公式オンラインストアおよびプレステージショップ限定の販売。また、10年間の長期保証に加え、保証期間中に3回の無償オーバーホールを受けられるのも大きなポイントだ。

オリエントスターの腕時計は、これまで40万円くらいのモデルがハイエンドだったが、今回の新作で一気に引き上がる。実機の素材や仕上げなどを隅々まで眺めつつ、オリエントスターの担当者からデザインや開発話を聞くと、価格にも納得感がある。10年保証や3回のオーバーホールが付属することまで含めると、価格の見え方も変わってくるだろう。ラインナップが充実するだけでなく、ブランドを次のステージへと進めるまさにフラッグシップと言える。

ケース素材：ステンレススチール（SUS316L）

ケースサイズ：縦46.8mm×横40.0mm×厚さ9.5mm

風防：両球面サファイアクリスタル（SARコーティング）

ストラップ：ゴート（ブラック）、幅20mm

中留：プッシュ三つ折式

裏ぶた：サファイアクリスタル、限定およびシリアルナンバー刻印、アニバーサリーマーク

防水性能：日常生活用防水（3気圧）

ムーブメント：手巻き機械式「Cal.F9B82」

パワーリザーブ：72時間以上

精度：日差+10秒～-4秒

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スケルトンだけじゃない。きらめく星月の美しさを文字盤に閉じ込めた、オリエントスターの写真を一気見