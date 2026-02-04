オリエントスター 2026年春夏新作 - ムーブメントに新たな仕上げ、75周年記念モデル「M34 F8 スケルトン ハンドワインディング」

オリエントスターのコンテンポラリーコレクション「M34」から、ブランド誕生75周年記念モデル「M34 F8 スケルトン ハンドワインディング（RK-AZ0105N）」が登場。世界限定430本（国内300本、海外130本）で展開され、スケルトン構造と宇宙を想起させるデザインに注目だ。

コンテンポラリーコレクション「M34」は、ペルセウス座流星群をテーマに据えたデザインが特徴。今回のRK-AZ0105Nは「宇宙の深淵と永遠の時が織りなす、神秘的な美の結晶（メテオライト）」をデザインテーマとして、最新のレーザー加工技術によって機械式ムーブメントに隕石（メテオライト）の結晶構造の模様を刻んでいる。

オリエントスター コンテンポラリーコレクション M34 F8 スケルトン ハンドワインディング（RK-AZ0105N）

スケルトンのダイヤルでは、シボ塗装によるブラックからグレーへのグラデーション仕上げを新たに採用。ムーブメントの仕上げと合わせて、宇宙の深淵を表現した。

シルバーの針とインデックスは、上面を筋目仕上げ、斜面を鏡面仕上げとすることで、視認性を高めている。シルバーのベゼルは宇宙船の窓をイメージしたものだ。

ムーブメントは、自社製の機械式「キャリバーF8B61」をベースに開発した特別仕様の「キャリバーF8B65」を搭載。文字板側と裏ぶた側の両面は、上述のように最新のレーザー加工を用いてメテオライト調の仕上げとしている。加えて、シリコン製がんぎ車は天の川銀河の渦を思わせ、彗星の2つの尾をモチーフとしたテンプ受けなど、細部にまで宇宙を連想させる要素を盛り込んでいる。

キャリバーF8B65は手巻き式で、パワーリザーブは70時間以上。精度は日差+15秒～-5秒（静的精度）。スケルトン構造によって、ムーブメントの動きを文字板側と裏ぶた側の双方から楽しめる。裏ぶたには75周年アニバーサリーマークとシリアルナンバーを刻む。

ブレスレットには黒色めっきのステンレススチール製メタルバンドを組み合わせ、加えてブラックのコードバンレザーバンドが付属する。

スケルトン構造によって露わになるムーブメントの動きと、メテオライト調仕上げの組み合わせが、このモデルの個性だ。オリエントスターの大きなテーマでもある「宇宙」をイメージしたデザインを随所に織り込んでおり、スケルトンのフェイスは一見すると機械的ではあるが、どこか宇宙を感じさせる。オリエントスターの担当者に聞くと「スケルトンモデルは売れ筋」とのことで、75周年という節目に得意分野で応えた1本だ。

オリエントスター M34 F8 スケルトン ハンドワインディング 75周年記念モデル

コレクション：コンテンポラリーコレクション（M34）

品番：RK-AZ0105N

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール（SUS316L）

ケースサイズ：縦46.5mm×横39.0mm×厚さ10.8mm

風防：両球面サファイアクリスタル（SARコーティング）

裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック

バンド：コードバン替えバンド付属

防水性能：日常生活用強化防水（5気圧）

ムーブメント：手巻き機械式「キャリバーF8B65」

パワーリザーブ：70時間以上

精度：日差+15秒～-5秒（静的精度）

限定本数：世界限定430本（国内300本）

発売日：2026年3月5日

価格：41万2,500円

ギャラリー（クリック／タップで拡大）