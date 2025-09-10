マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
【実機写真】オリエント 2025秋冬新作 - 75周年記念モデルは新シリーズ「オリエントストレット」

SEP. 10, 2025 07:00
Text : 林利明
1950年に誕生した「オリエント」ブランドの腕時計は、今年（2025年）で75周年。それを記念し、コンテンポラリーコレクションの新シリーズとなる機械式時計「オリエントストレット」から75周年記念の限定モデルが登場した。

  • コンテンポラリーコレクション オリエントストレット 75周年記念モデル

    コンテンポラリーコレクション オリエントストレット 75周年記念モデル

イタリア語の音楽用語を由来とする「ストレット」は、楽曲のクライマックスに向けてテンポを加速する演奏のこと。転じて「オリエントストレット」では、高揚感のある都会での豊かなライフスタイルを連想させる。今回の限定モデルは、「オリエントストレット サンアンドムーン」、「オリエントストレット セミスケルトン」、「オリエントストレット デイト」というラインナップだ。

各モデルとも、文字板には75年前の筆記体「Orient」ロゴを配置。シースルーバックの裏ぶたには同じく筆記体で「Orient Since 1950 75th Anniversary」というマークとシリアル番号を記している。

  • オリエントストレット サンアンドムーン

    オリエントストレット サンアンドムーン

  • オリエントストレット セミスケルトン

    オリエントストレット セミスケルトン

  • オリエントストレット デイト

    オリエントストレット デイト

文字板はオリエントのコレクションとしては珍しいニュアンスグレーを採用。やや明るめの紫にも見えるこのカラー、オリエントストレットの都会的なデザインをうまく表現し、引き立てている。

それぞれ比較的手ごろな価格帯だが、見た目以上の高級感があり、手首と袖口への収まりもよさそうだ。また、75年前の「Orient」ロゴもクラシックな印象というより、かえって新しさを感じさせる。

機械式ムーブメントは各モデルで異なるものだが、手巻き付き自動巻き、40時間以上のパワーリザーブと、基本仕様は同等だ。おもな仕様は以下の通り。

コンテンポラリーコレクション オリエントストレット サンアンドムーン

  • 型番：RN-AK0311N
  • 限定数：2,500本（国内200本／海外2,300本）
  • 価格：6万4,900円
  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：縦48mm×横41.5mm×厚さ13mm
  • バンド：ステンレススチール
  • 風防：サファイアクリスタル
  • 裏ぶた：無機ガラスのシースルーバック
  • 防水性能：日常生活用強化防水（5気圧）
  • ムーブメント：自社製の手巻き付き自動巻き機械式「キャリバー F6B24」
  • パワーリザーブ：50時間以上

コンテンポラリーコレクション オリエントストレット セミスケルトン

  • 型番：RN-AR0012N
  • 限定数：2,800本（国内200本／海外2,600本）
  • 価格：5万2,800円
  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：縦48mm×横40.8mm×厚さ10.8mm
  • バンド：ステンレススチール
  • 風防：サファイアクリスタル
  • 裏ぶた：無機ガラスのシースルーバック
  • 防水性能：日常生活用強化防水（5気圧）
  • ムーブメント：自社製の手巻き付き自動巻き機械式「キャリバー
  • パワーリザーブ：50時間以上

コンテンポラリーコレクション オリエントストレット デイト

  • 型番：RN-AC0R04N
  • 限定数：2,900本（国内100本／海外2,800本）
  • 価格：5万600円
  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：縦45.5mm×横38.5mm×厚さ11.2mm
  • バンド：ステンレススチール
  • 風防：サファイアクリスタル
  • 裏ぶた：無機ガラスのシースルーバック
  • 防水性能：日常生活用強化防水（5気圧）
  • ムーブメント：自社製の手巻き付き自動巻き機械式「キャリバー
  • パワーリザーブ：50時間以上
