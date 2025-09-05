【実機写真】オリエントスター 2025秋冬新作 - アイコニックな原点モデルをアップデートした「M45 F7 メカニカルムーンフェイズ」

オリエントスターのクラシックコレクションから、新作となる「M45 F7 メカニカルムーンフェイズ」が登場した。機械式時計のロマンが詰まった新作だ。2種類のレギュラーモデルと、1種類の限定モデルをラインナップ。いずれも10月16日に発売する。

レギュラーモデルは、ホワイトダイヤルの「RK-BT0001S」（22万8,800円、ブラックの本ワニ皮革替えバンド付）、ネイビーダイヤルの「RK-BT0002L」（21万7,800円）。限定モデルは新色のライトブルーダイヤルを採用し、国内270本の「RK-BT0003L」（23万9,800円、ネイビーの本ワニ皮革替えバンド付）と、公式オンラインストア「with ORIENTSTAR」限定30本の「RK-BT0004L」（23万9,800円、ブラックのコードバン革バンド付）だ。

モデル名からも分かるように、ダイヤルの6時位置にムーンフェイズを搭載。従来モデルのムーンフェイズから表現を変え、ムーンフェイズディスクの背景を深いブルーの夜空に、星と月の印刷明度を高くしてシャープな印象に仕上げた。

新しいムーンフェイズは各モデルのダイヤルカラー（ホワイト／ネイビー／ライトブルー）ともよく似合っている。ムーンフェイズのディスクは同じものでも、ダイヤルカラーによって月の表情や雰囲気が違って見えるからおもしろい。

そのほか文字板には、オリエントスターらしい要素のパワーリザーブインジケーター、ムーンフェイズのサブダイヤルを囲む指針式のカレンダー、機械式ムーブメントの一部がのぞくセミスケルトンが。機械式時計ならではのギミックをバランスよく配置している。リーフ針（時分針）とローマンインデックスも雰囲気がある。

今回の新作は、初代「メカニカルムーンフェイズ」に近いデザインへと回帰しつつ、アップデートを図ったという一面も持つ。上記の新しいムーンフェイズがもっとも顕著な部分だ。また、文字板上でセクターを区切っているリングの内側には、光の加減によって浮かぶ「OS（Orient Star）」マークをあしらっている。

ケースとバンドの素材はステンレススチール（SUS316L）で、バンドには新たに短いコマを追加。サイズを微調整しやすくなった。ホワイトダイヤルのレギュラーモデルと、ライトブルーダイヤルの限定モデルには、本ワニ皮革またはコードバンの替えバンドが付属する。

ムーブメントは手巻き付き自動巻き機械式の自社製「キャリバー F7M42」だ。パワーリザーブは50時間以上、精度は日差+15秒～-5秒となっている。

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：縦49mm×横41mm×厚さ13.8mm

風防：両球面サファイアクリスタル（Super Anti-Reflective coating）

裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック

バンド：ステンレススチール

防水性能：5気圧

ムーブメント：自社製の手巻き付き自動巻き機械式「キャリバー F7M42」

パワーリザーブ：50時間以上

